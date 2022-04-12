Вся побывавшая в Чернобыле техника оккупантов теперь радиоактивна - эксперт "Энергоатома"

Эксперт корпорации "Энергоатом" Генрих Кальян прямо, без обиняков и утайки, говорит - техника оккупантов не проводила обязательной радиоактивной дезактивации.
Боевые агрегаты российских агрессоров, которые чуть мене тридцати дней пребывали в Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции, наверняка оказались покрыты большим слоем радиоактивной грязи / пыли. Об этом сообщил эксперт профильной государственной корпорации "Энергоатом" Генрих Кальян.
"Военная техника России, которая почти месяц была расположена в Зоне, независимо от того, окопалась она или нет, – покрывалась слоем радиоактивной грязи или пыли", – отметил эксперт.
Сперва технику оккупантов в грязном виде отогнали в пределы Беларуси. А затем часть отвезли обратно в страну-агрессор Россию.
Работники атомной отрасли, утверждает Кальян, хорошо понимают, каким именно непростым делом является дезактивация всех загрязненных поверхностей любой техники, побывавшей в Зоне отчуждения ЧАЭС. В таком процессе не обойтись без большого количества воды, которая подается под высоким давлением. А потом в дело вступают специальные растворы либо, в особо тяжелых случаях, прибор "пескоструй".
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Напомним, ранее руководитель Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук говорила, что солдаты оккупантов, рывших окопы в самой опасной зоны отчуждения - так называем "Рыжем лесу" - заслуживают номинации на премию Дарвина (пародийной награды, которую дают за самые глупые и нелепые смерти).
Чиновницы утверждала, что оккупанты "в добровольном видел получили большие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах".
Также была информация, что оккупантов, захвативших Чернобыльскую зону и рывших окопы в самой опасной зоне Чернобыля в массовом порядке вывозят в Гомель на лечение. И у всех наблюдались симптомы заражения радиацией.
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