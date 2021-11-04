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"Выбросят на улицу": в Луганске захватывавшая СБУ пенсионерка пожаловалась, что Украина забрала у нее пенсию

4 ноября 2021, 11:13

Бабушка, которая в 2014 году привела "русский мир" и принимала участие в захвате ОГА и СБУ, жалуется, что ее хунта злодейски лишила украинской пенсии.

Та самая бабушка / скриншот с видео

В Луганске пенсионерка, которая в 2014 году участвовала в захвате сепаратистов зданий СБУ и ОГА, сейчас жалуется на том, что перестала получать пенсиюе от Украины. Видео с ее стенаниями было опубликовано в Сети.

"В Луганске бабушка, которая в 2014 году привела "русский мир" и принимала участие в захвате ОГА и СБУ, жалуется, что ее лишили украинской (бандеровской или фашистской) пенсии. Вот странно, так хотела "русский мир", что предала Украину, а теперь хочет пенсии от Украины. Какой-то диссонанс", — написали авторы публикации.

На камеру бабушка рассказывает о том, как ей нелегко живется сейчас.

"Я принимала участие в первом захвате ОГА, провела там ночь, принимала участие в захвате СБУ, вошла 6 апреля и полгода там проработала в сверхсложных условиях на кухне. Принимала там присягу. Из-за болезни ушла. Сейчас уже восемь месяцев я не получаю пенсию от Украины. И всего 2130 рублей начала получать от "ЛНР"", ‒ ноющим тоном рассказала пенсионерка.

По ее словам, этих денег не хватает на оплату коммунальных услуг – у нее за долги уже отключили свет и вот-вот должны отключить газ.

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"Скоро можно ожидать, что людей начнут выбрасывать на улицу", — говорит она.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что украинская армия готова к освобождению оккупированных российскими силами Донецка и Луганска. И для этого нужен только соответствующий приказ президента Владимира Зеленского.

Однако, как отметил Данилов, освобождение оккупированного Донбасса силовым путем приведет к большому количеству жертв.

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ЛНР новости Луганска пенсия новости Украины
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