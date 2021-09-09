Данилов сделал громкое заявление об освобождении Донецка и Луганска

Армия готова освободить Донецк и Луганск - Данилов / УНИАН

Украинская армия готова к освобождению оккупированных российскими силами Донецка и Луганска, но для этого нужен только соответсвующий приказ президента Владимира Зеленского, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире Право на владу.

Однако, как отметил чиновник, освобождение оккупированного Донбасса силовым путем приведет к большому количеству жертв.

"Наша армия может выполнить любую задачу... Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать. Но, что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто будет нести ответственность?", - заявил он.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Минский формат не помог урегулировать российско-украинский конфликт на Донбассе, поэтому теперь он намерен найти альтернативный вариант решения проблемы на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и американским президентом Джо Байденом.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что Москва согласится на участие США в переговорах по Донбассу в том случае, если Вашингтон будет оказывать давление на Киев.

Американский дипломат, бывший посол США в Украине Джон Хербст полагает, что Штаты вряд ли подключатся к переговорам по Донбассу, так как против такой инициативы выступают Берлин, Париж и Москва.