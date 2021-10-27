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Высокая температура не повод для вызова "скорой": главный санврач рассказал, когда звонить на 103

27 октября 2021, 20:46
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Врач перечислил симптомы, при которых "скорая" точно приедет на вызов к больному.

Кузин
Кузин считает, что высокая температура не предлог для звонка на 103 / УНИАН

Если у человека есть температура, то это не повод обращаться за медицинской помощью и вызывать "скорую". Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, пишет УП.

По его словам, за прошедшие сутки, 26 октября, "скорую" в Украине вызывали 555 тысяч раз. Более того, Кузин утверждает, что каждый день количество вызовов экстренной медицинской помощи растет.

В связи с этим, Кузин обратился к украинцам с просьбой не вызывать "скорую" "просто так".

В частности, он перечислил симптомы при которых медики в точности приедут к пациенту.

Это - боль в грудной клетке, признаки дыхательной недостаточности, сатурация менее 92%.

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Напомним, львовский врач Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также он заявил, что вакцинированные против коронавируса также могут заразиться инфекцией и быть носителями вируса, передавая его окружающим. Они также попадают в больницы.

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