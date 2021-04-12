Выяснилось, когда в Киеве возобновят набор первоклассников

В связи с карантинными ограничениями власти столицы были вынуждены приостановить прием детей в первые классы школ Киева.
В Киеве прием детей в первые классы планируют начать в мае, сообщил на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
"Хочу успокоить всех родителей будущих первоклассников - прием в школы начнется в мае. В связи с карантинными ограничениями мы вынуждены приостановить прием детей в первые классы школ Киева, который должен был начаться сегодня. О новой дате старта приема мы обязательно всех проинформируем", - отметил он.
По его словам, город ждет стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Ранее в Киеве приостановили набор первоклассников в школы из-за ситуации с коронавирусом.
ВНО в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Черниговской области перенесли на две недели из-за прекращения движения общественного транспорта в связи с карантинными ограничениями.
- Глава Министерства образования Сергей Шкарлет рассказал о планах уже в ближайшем будущем трансформировать ВНО (Внешнее независимое оценивание) для абитуриентов.
- В Киеве могут изменить график обучения учеников выпускных классов школ, завершив учебную программу в апреле. Последний месяц учебного года май предлагается посвятить подготовке к Внешнему независимому оцениванию (ВНО), сообщили в департаменте образования Киевской городской государственной администрации.
- В департаменте предлагают ревизовать учебные программы и завершить изучение нового материала для выпускников 11-х классов к концу апреля. А в мае учеников предлагается разбить на группы и проводить консультации перед ВНО.
Автор: Екатерина Трохимчук