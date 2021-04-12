Выяснилось, когда в Киеве возобновят набор первоклассников

Выяснились сроки возобновления приема документов в первый класс / УНИАН

В Киеве прием детей в первые классы планируют начать в мае, сообщил на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Хочу успокоить всех родителей будущих первоклассников - прием в школы начнется в мае. В связи с карантинными ограничениями мы вынуждены приостановить прием детей в первые классы школ Киева, который должен был начаться сегодня. О новой дате старта приема мы обязательно всех проинформируем", - отметил он.

По его словам, город ждет стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Ранее в Киеве приостановили набор первоклассников в школы из-за ситуации с коронавирусом.

ВНО в Украине – о чем сообщалось ранее: