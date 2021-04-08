В Киеве экстренно приостановили прием документов в первые классы

В Киеве приостановили прием документов в первые классы / УНИАН

В Киеве остановили прием документов в первые классы школ из-за усиления карантинных ограничений, сообщили в департаменте образования КГГА.

"Приостановить действие пункта 1 приказа от 10.03.2021 №37 "О приеме детей в первые классы общеообразовательных средних школ города Киева в 2021 году"- говориться в документе.

Также отмечается, что о возобновлении приема документов будет сообщено дополнительно.

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