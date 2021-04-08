В Киеве экстренно приостановили прием документов в первые классы

В Киевской городской администрации заявили, что обязательно сообщат о возобновлении приема документов будущих школьников.
В Киеве остановили прием документов в первые классы школ из-за усиления карантинных ограничений, сообщили в департаменте образования КГГА.
"Приостановить действие пункта 1 приказа от 10.03.2021 №37 "О приеме детей в первые классы общеообразовательных средних школ города Киева в 2021 году"- говориться в документе.
Также отмечается, что о возобновлении приема документов будет сообщено дополнительно.
ВНО в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Черниговской области перенесли на две недели из-за прекращения движения общественного транспорта в связи с карантинными ограничениями.
- Глава Министерства образования Сергей Шкарлет рассказал о планах уже в ближайшем будущем трансформировать ВНО (Внешнее независимое оценивание) для абитуриентов.
- В Киеве могут изменить график обучения учеников выпускных классов школ, завершив учебную программу в апреле. Последний месяц учебного года май предлагается посвятить подготовке к Внешнему независимому оцениванию (ВНО), сообщили в департаменте образования Киевской городской государственной администрации.
- В департаменте предлагают ревизовать учебные программы и завершить изучение нового материала для выпускников 11-х классов к концу апреля. А в мае учеников предлагается разбить на группы и проводить консультации перед ВНО.
Автор: Екатерина Трохимчук