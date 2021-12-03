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Вызов Путина на прямые переговоры: в Слуге народа назвали цель Зеленского

3 декабря 2021, 13:58
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Давид Арахамия заявил о необходимости проведения прямых переговоров между Украиной и РФ.

Путин, Зеленский
В Слуге народа оценили перспективы переговров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным / УНИАН, Reuters

Лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия оценил перспективы намерения президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с РФ для окончания войны на Донбассе.

"Получится, не получится - это очень сложный процесс... Можно же имитировать процесс, а можно заниматься процессом - Зеленский об этом сегодня заявил: если мы хотим не имитировать, а заниматься процессом, надо в лоб ставить вопрос России, садиться за стол переговоров. Если же они не садятся, а делают вид - опять будет идти война. Поэтому, мне кажется, это абсолютно правильная риторика", - сказал он в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что к выводу о необходимости проведения прямых переговоров между Украиной и Россией пришли "все члены переговорной группы в нормандском формате".

"Все понимают, что Россия - участник процесса со стороны так называемых террористических организаций, она их координирует, дает задания, финансирует. Поэтому мне кажется, это правильный шаг", - отметил Арахамия.

Вместе с тем в эфире программы Право на владу он пояснил, что в контексте реализации Минских договоренностей нет никакого продвижения.

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"Мы сделали действительно все, что могли: КПВВ открыли, разведение сделали необходимые, обмены пленными. Это тоже все важно, но это не то, чего ждут большинство людей, поскольку они хотят видеть истинное движение. И мы хотим подчеркнуть, и президент уже отметил, что прямые переговоры - это, в том числе решительный шаг к этому. Почему? Потому что Россия всегда пытается избежать этого, они говорят, что садитесь сначала с этими непризнанными главарями, мол, они - сторона конфликта", - пояснил Арахамия.

Он подчеркнул, что несмотря на задокументированные факты поддержки Россией боевиков и того, что она является стороной конфликта, РФ это "пытается сделать дипломатично таким образом, что они якобы не сторона".

"Поэтому прямой вызов на переговоры - это фактически и является признанием того, что они сторона", - пояснил он.

Напомним, президент США Джо Байден заявил о готовности переговоров с президентами Украины и России.

В частности в эфире телеканала CNN, отвечая на вопрос, собирается ли поговорить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, американский лидер указал, что существует вероятность подобных контактов.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Давид Арахамия
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