Взметнулся гигантский столб дыма: под Никополем взорвали склад оккупантов РФ

Взрыв склада РФ в Запорожской области / t.me/Yevtushenko_E

Стало известно об уничтожении в Украине еще одного склада с боеприпасами российских оккупантов.

Об этом в своем сообщении в своем Telegram рассказал глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

Склад российских оккупантов был уничтожен в районе Никополя Запорожской области.

"На противоположном берегу склад оккупантов продемонстрировал "жест доброй воли" и вышел из чата", - написал Евтушенко.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины в результате точного попадания по гостинице в оккупированном РФ Хрустальном (бывший Красный Луч) Луганской области в ночь на 24 июля уничтожили 100 оккупантов РФ.

По обновленным данным СтратКома, в результате попадания 100 россиян погибли, у ведомства есть "оптимистические прогнозы", что количество убитых возрастет из-за травм.

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