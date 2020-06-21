Девятиэтажку на Позняках демонтируют, жильцов поселят в интернате - Кличко

Дом, в котором произошел взрыв, демонтируют / dsns.gov.ua

Место временного убежища жильцов дома в Киеве, которые потеряли жилье в результате взрыва, уже определено. Пострадавшую многоэтажку придется полностью разобрать, так как она сильно повреждена.

Обо всем этом в воскресенье, 21 июня, рассказал мэр Киева Виталий Кличко, который прибыл на место происшествия.

"На Крушельницкой, 1/5 случился взрыв на 7 этаже дома. Сейчас, по информации на эту минуту, двое людей погибли, количество пострадавших мы сейчас не можем четко сказать. Знаем, что в этом стояке проживали приблизительно 100 человек", - сказал столичный городской голова.

По его словам, власти уже определили место, где временно смогут находиться люди, которые лишились дома в результате взрыва. Их временным убежищем станет интернат по адресу Харьковское шоссе, 121. На данный момент происходит обследование двух стояков, которые находятся рядом с местом происшествия.

"Что касается стояка, там, где был взрыв. Полиция, Служба безопасности Украины, эксперты смогут предоставить предварительную информацию о причинах взрыва, я надеюсь это произойдет в ближайшие часы. Потом ГСЧС изучит ситуацию, чтобы решить, как разбирать эту часть дома", - добавил Кличко.

Также мэр заявил, что на данный момент в доме не находится ни одного человека, кроме работников ГСЧС и полицейских.

Читайте такжеАваков назвал две версии взрыва в девятиэтажке на столичных ПознякахНапомним, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.

В ГСЧС сообщили, что взрыв произошел в 10:00, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей, из-под завалов освободили одного человека, а еще троих – освобождают. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси.