УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Девятиэтажку на Позняках демонтируют, жильцов поселят в интернате - Кличко

Власти Киева уже определили место, где временно смогут находиться люди, которые лишились дома в результате взрыва.

21 июня 2020, 13:12
В Киеве сегодня в результате взрыва повреждены несколько этажей дома
Дом, в котором произошел взрыв, демонтируют / dsns.gov.ua

Место временного убежища жильцов дома в Киеве, которые потеряли жилье в результате взрыва, уже определено. Пострадавшую многоэтажку придется полностью разобрать, так как она сильно повреждена.

Обо всем этом в воскресенье, 21 июня, рассказал мэр Киева Виталий Кличко, который прибыл на место происшествия.

"На Крушельницкой, 1/5 случился взрыв на 7 этаже дома. Сейчас, по информации на эту минуту, двое людей погибли, количество пострадавших мы сейчас не можем четко сказать. Знаем, что в этом стояке проживали приблизительно 100 человек", - сказал столичный городской голова.

По его словам, власти уже определили место, где временно смогут находиться люди, которые лишились дома в результате взрыва. Их временным убежищем станет интернат по адресу Харьковское шоссе, 121. На данный момент происходит обследование двух стояков, которые находятся рядом с местом происшествия.

"Что касается стояка, там, где был взрыв. Полиция, Служба безопасности Украины, эксперты смогут предоставить предварительную информацию о причинах взрыва, я надеюсь это произойдет в ближайшие часы. Потом ГСЧС изучит ситуацию, чтобы решить, как разбирать эту часть дома", - добавил Кличко.

  • Взрыв в жилом доме в Киеве УНИАН
  • Взрыв в жилом доме в Киеве УНИАН
  • Взрыв в жилом доме в Киеве УНИАН
  • Взрыв в жилом доме в Киеве УНИАН
  • Взрыв в жилом доме в Киеве УНИАН

Также мэр заявил, что на данный момент в доме не находится ни одного человека, кроме работников ГСЧС и полицейских.

Читайте такжеАваков назвал две версии взрыва в девятиэтажке на столичных ПознякахНапомним, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.

В ГСЧС сообщили, что взрыв произошел в 10:00, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого этажей, из-под завалов освободили одного человека, а еще троих – освобождают. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси.

взрыв новости Киева Виталий Кличко
Сейчас вы просматриваете новость «Девятиэтажку на Позняках демонтируют, жильцов поселят в интернате - Кличко». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 июня: защитный купол и приятные перемены
13:15
Коронавирус у Кадырова: глава Чечни сдал анализ и рассказал о результатах
13:12
Девятиэтажку на Позняках демонтируют, жильцов поселят в интернате - Кличко Фото Видео
12:59
Аваков назвал две версии взрыва в девятиэтажке на столичных Позняках
12:34
Взрыв жилого дома на Позняках в Киеве: нашли тело второго погибшего Фото Видео
12:32
"Что будет делать московитская челюсть?": в Сети расхвалили рестораны, отказавшиеся от русского языка
11:44
Военный эксперт рассказал, чем опасны украинские ракеты для российского флота
11:16
Мощный взрыв в Киеве: есть жертва Фото Видео
10:48
Коронавирус продолжает штурмовать Киев: опять заболели десятки человек Видео
10:35
В Киеве произошел мощный взрыв: названа возможная причина Фото Видео
10:22
Порошенко вынес приговор не только себе, но и Украине мнение
10:13
"Пи*арасы!": экс-нардеп обвинил ПриватБанк в пропаганде "идеологии извращений"
09:41
Заболеть тяжелым коронавирусом: ученые доказали, что COVID-19 нападает по крови Видео
09:31
На Днепропетровщине в ужасном ДТП погибли три человека: дети в тяжелом состоянии Фото
09:01
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 июня: чего опасаться в день затмения Видео
08:53
Власти никогда не признают, что крупно облажались с карантином мнение
08:51
Коронавирус в Украине 21 июня перешагнул рубикон в 1000 жертв Видео
08:41
Киев предупредили о грозе: синоптик назвал время Видео
08:37
Папины дочки: Евгений Кошевой рассказал, как воспитывает девочек
08:11
В ВОЗ исследуют сильное лекарство, которое спасает людей от коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять