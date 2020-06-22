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Взрыв в девятиэтажке на Позняках в Киеве: девушка потеряла родителей и брата

Все три известные жертвы взрыва в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 оказались семьей.

22 июня 2020, 10:34
В Киеве сегодня в результате взрыва повреждены несколько этажей дома
Взрыв в доме на Позняках убил целую семью / dsns.gov.ua

Жуткий взрыв в девятиэтажке на столичных Позняках убил целую семью. Умерли муж, жена и их сын, выжила только дочь.

Об этом с места события рассказал корреспондент ТСН Сергей Моргун.

"С утра на место взрыва начали приходить люди. Это соседи, которые живут в соседних домах. Одна из женщин знала девочку, чьи родственники погибли", - рассказал журналист.

По словам женщины, все три известные жертвы взрыва оказались семьей.

"Она сидела безразличная и все время говорила: где моя мама. Я думала она только маму потеряла, а вечером я узнала, что она потеряла и брата, и отца", - рассказала соседка.

В то же время стало известно, что уже переселили 45 пострадавших в результате взрыва в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратился. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также Укрзализныця предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решила пожить у родственников и знакомых", - сказал Кличко.

Кличко уточнил, что по-прежнему неизвестна судьба еще трех человек.

"Спасатели будут работать круглосуточно, и у них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не произошло повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей. Что касается дома, где произошел взрыв, - специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать. И главное - нам нужно установить причину взрыва", - заявил мэр столицы.

Кличко также пообщался с жильцами дома, где произошел взрыв. Он заверил их, что полиция будет круглосуточно охранять периметр возле дома, чтобы не было случаев мародерства. Также Кличко призвал людей не пытаться без разрешения спасателей заходить в свои квартиры.

Читайте также"Бах и подъезда нет": появилось видео первых секунд после взрыва на ПознякахНапомним, в Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва. Одна из них - взрывчатка.

Об этом на месте событий заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Есть две версии рабочие. Одна - взрыв газа и следующая - взрывчатого средства. Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы", - сказал глава МВД.

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