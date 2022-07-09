Взрывы в Мариуполе: оккупанты подорвались на взрывчатке, которую установили ВСУ, есть погибшие

Российские саперы подорвались на взрывчатке в Мариуполе / Радио Свобода, УНИАН

В Мариуполе прогремел взрыв. Это произошло вблизи ММК им. Ильича, когда российские оккупанты пытались разминировать взрывчатку. В результате взрыва есть погибшие. Об этом сообщает заместитель городского головы Мариуполе Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Сегодня в 5:56 утра в районе ММК им. Ильича раздался взрыв, который слышал весь город. Центр, жилой микрорайоны 17; 23 и даже в Сартане (пригород Мариуполя. - Ред.) дома дрогнули. Оккупанты умалчивают, и понятно почему. Еще один пылкий привет пересказал оккупантам наш героический гарнизон Мариуполя. Криворуке разминирования отправило трех российских саперов сразу в труппу Кобзона", - написал Петр Андрющенко.

Он добавил, что многие мариупольцы перед взрывом слышали звук от самолета. Однако заммэра считает, что в них так проявляется посттравматический синдром.

Позже российские пропагандисты сообщили о том, что российские оккупанты приступили к разминированию газопровода, а украинские защитники оставили там неразорванных боеприпасов, гранаты и мины.

Российские саперы подорвались на мине в Мариуполе / Скриншот

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Напомним, в Мариуполе российские оккупанты пытались разминировать территорию Азовстали и подорвались на мине. Ранения получили четверо российских саперов. Один из оккупантов находился в тяжелом состоянии.

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