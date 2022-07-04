"Люди теряют сознание прямо на улицах": в Мариуполе случилась настоящая катастрофа

Мариуполь / Петр Андрющенко

В Мариуполе началась настоящая катастрофа с водой. Проблема переросла в горе людей.

Как сообщает советник мэра города Петр Андрющенко, некоторые из горожан из-за отсутствия воды теряют сознание прямо на улицах.

Из-за отсутствия воды в кранах горожане вынуждены купать детей в тазиках прямо на улице. Также мариупольцы продолжают готовить еду на кострах прямо возле домов. Стирают белье также в больших мисках.

"Но самое ужасное то, что многие мариупольцы не выдерживают жары и отсутствия воды и теряют сознание прямо на улицах", - сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

Из-за коллапса медицины и отсутствия скорой помощи количество смертельных случаев быстро растет.

"Мариуполю требуется немедленное вмешательство гуманитарных миссий. Россия принесла смерть, разрушение и пропаганду. Ставя из-за очковтирательства жизни мариупольцев под еще большую угрозу", - написал Андрющенко.

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Ситуация в Мариуполе

В Мариупольском городском совете сообщали, что Россия в Мариупольском района арестовывает и расстреливает украинских волонтеров и чиновников. Они отказались от работы с коллаборантами и оккупационной властью.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что так называемый "суд "ДНР" "приговорил" к 10-летнему заключению одного из руководителей приазовских поселков. Минимум один государственный служащий казнен.

В тюрьме в Еленовке находится десятки волонтеров. Они в марте-апреле помогали в эвакуации из Мариуполя и доставке еды и воды в захваченный город.

Градоначальник Мариуполя Бойченко также рассказал, что депутаты от ОПЗЖ передавали России информацию о местонахождении критической инфраструктуры города. По его словам, россияне знали, куда именно стрелять – было много предателей, предоставлявших координаты.

Под удары российских войск попали источники питания, точки водоснабжения, линии связи и склады с продуктами и лекарствами.

Информаторы от пророссийской ОПЗЖ, подчеркнул Вадим Бойченко, после оккупации Мариуполя стали руководить захваченным городом.

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