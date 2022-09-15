"Я просто снимала": в Одессе пассажиры маршрутки задержали любительницу "русского мира"

Бдительные жители Одессы задержали подозрительную женщину, которая снимала на телефон объекты военной инфраструктуры.
В Одессе в одной из маршруток пассажиры задержали женщину, которая фиксировала военные объекты на телефон.
Соответствующее видео появилось в Telegram-каналах.
Сообщается, что пассажиры вызвали полицию.
В транспорте женщина свою вину отрицала, но ее все равно доставили в отделение полиции.
Правоохранители нашли в телефоне женщины переписку с российским куратором.
Запрет на съемку военной техники в Украине
После масштабного вторжения войск РФ в Украину Управление по связям с общественностью ВСУ дополнительно сообщило о запрете вести съемки как военной техники, так и объектов инфраструктуры.
Кроме того, запрещено снимать дороги общего пользования, блокпосты и укрепления, расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей (подразделений) сил обороны. В этом контексте водителям также запрещено пользоваться видеорегистраторами.
Предусматривается наказание в виде:
- лишение свободы на срок от 3 до 5 лет за распространение информации о направлении или перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории Украины;
- лишение свободы на срок от 5 до 8 лет предусмотрено за распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или военных формирований, по возможности их идентификации на местности.
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