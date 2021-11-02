Ярош получил высокую должность: экс-глава Правого сектора стал советником главкома ВСУ

Дмитрий Ярош / sectorpravdy.com

Командующий Украинской добровольческой армии, бывший лидер движения Правый сектор Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Об этом Ярош сообщил в своем Facebook и опубликовал совместное фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Спасибо за доверие! Вместе победим!", - написал Ярош в Facebook во вторник.

Валерий Залужный и Дмитрий Ярош / Facebook/dyastrub

Напомним, ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о готовности к освобождению территорий, захваченных Россией.

Украина однажды восстановит суверенитет над всей своей территорией, в этом ей поможет "казацкая и мятежная кровь", заявил он, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

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Залужный сообщил, что военнослужащие доказали свою любовь к стране проявив готовность умирать и убивать за Украину, сдерживая российскую агрессию.

Таким образом, продолжил он, ВСУ обязательно смогут восстановить суверенитет страны.