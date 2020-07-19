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После эфира с Разумковым и Тимошенко известный журналист заявил об инфицировании COVID-19

Юрий Бутусов пожаловался на температуру 36,9-37,2 и ломоту в суставах.

19 июля 2020, 16:39
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Известный украинский журналист Юрий Бутусов заявил о том, что у него обнаружили коронавирус.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в контакте за последнее время", - написал он.

По словам Бутусова, симптомов как таковых, кроме температуры 36,9-37,2 и небольшой ломоты в суставах, у него нет.

"Других симптомов - першения, кашля нет, температура не поднимается, ее даже можно не заметить. Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств", - отметил он.

"Где я мог подхватить вирус, если честно, не знаю. В данный момент чувствую себя хорошо, каких-то проблем нет. У меня все есть, я на самоизоляции дома, семья также будет на самоизоляции до момента полного излечения", - заверил Бутусов.

Как отмечает ТСН, недавно Бутусов побывал на эфире программы Право на власть, в которой, среди прочих, также принимали участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава ВО Батькивщина Юлия Тимошенко.

Также присутствовавшая на эфире нардеп Ирина Геращенко написала, что также проверится на наличие COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось о том, что народный депутат от партии Слуга народа и председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов инфицирован коронавирусом.

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