Умер "крестный отец денима" - основатель бренда Diesel Адриано Голдшмид

Анна Подгорная
6 апреля 2026, 20:54
Адриано Голдшмид оказал огромное влияние на введение в моду джинсовой одежды.
Адриано Голдшмид умер - что случилось с основателем Diesel и Gap

Итальянский дизайнер и основатель брендов Diesel и Gap Адриано Голдшмид скончался в воскресенье, 5 апреля. Ему было 82 года.

У Голдшмида осталась вдова Микела и дочери Гленда и Марта, последняя из которых продолжает дизайнерское дело отца. Марта "Голди" сообщила, что отец умер после десятилетней борьбы с онкологией, которую он скрывал от общественности.

Адриано оставался в сознании до самого конца - отдавал последние указания, которые касаются его работы и людей, которыми он себя окружил. "Рак не такой громкий, как принято думать. Он терпеливый. Он методичный. Он разбивает человека на кусочки и заставляет наблюдать, как каждый из них исчезает. Но все-таки отец не сломался. Он встретил болезнь так же, как и все на своем пути. Не боялся. Не сдавался. А тихо, с непоколебимой силой, которая не требуется в дополнительном представлении. Наблюдать за тем, как он дает отпор болезни, приносило мне наибольшую в моей жизни гордость. И самую глубокую боль", - написала Марта Голдшмид.

Адриано Голдшмид, Марта Голдшмид
Адриано Голдшмид, Марта Голдшмид

Адриано Голдшмид стоял у истоков моды на джинсовую одежду - из вещей для рабочего класса он создал фэшн-шедевры, которые значительно изменили современное понимание стиля и удобства. Дизайнера привлекала многофункциональность и экологичность ткани, которая по многим показателям превосходила своих более "капризных" коллег.

Адриано Голдшмид умер - что случилось с основателем Diesel и Gap

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Антонио Бандерас покинул Голливуд. На этот шаг актера подтолкнули проблемы со здоровьем - на грани смерти ему много захотелось изменить в своей жизни.

Также 55-летняя Дениз Ричардс сделала пластику. Голливудская красотка не стала скрывать, что ради сохранения молодости она легла под нож хирурга. Кроме того актриса показала ошеломляющие фото "до/после".

Украина официально предложила России энергетическое перемирие — названа дата

Украина официально предложила России энергетическое перемирие — названа дата

21:50Война
РФ накопила ракеты: эксперт оценил, есть ли риск удара в праздничные дни

РФ накопила ракеты: эксперт оценил, есть ли риск удара в праздничные дни

21:17Война
Выпадет снег и ударят сильные морозы: в какой регион Украины вернется зима

Выпадет снег и ударят сильные морозы: в какой регион Украины вернется зима

20:57Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 7 апреля: Тиграм - препятствия, Собакам - жертвы

Китайский гороскоп на завтра, 7 апреля: Тиграм - препятствия, Собакам - жертвы

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

Леся Никитюк появилась с фингалом: "У меня же ребенок"

Леся Никитюк появилась с фингалом: "У меня же ребенок"

Окна будут чистыми месяцами: чем натереть стекла для безупречного блеска - лайфхак

Окна будут чистыми месяцами: чем натереть стекла для безупречного блеска - лайфхак

Последние новости

21:50

Украина официально предложила России энергетическое перемирие — названа дата

21:47

Не будет ни вредителей, ни сорняков - что посадить рядом с перцемВидео

21:36

Маленькие грядки — большой урожай: как эффективно использовать каждый сантиметр земли

21:31

Война может затянуться на десятилетие: в Раде сделали тревожной заявление

21:17

РФ накопила ракеты: эксперт оценил, есть ли риск удара в праздничные дни

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
20:57

Выпадет снег и ударят сильные морозы: в какой регион Украины вернется зима

20:54

Умер "крестный отец денима" - основатель бренда Diesel Адриано Голдшмид

20:48

Похолодание со снегом мчит на Львовщину: когда ожидаются заморозки

20:31

Запах плесени исчезнет мгновенно: простой способ спасти одежду после стиркиВидео

Реклама
20:30

"Ситуация довольно тяжелая": сын тренера Луческу прибыл в реанимацию, что известно

20:26

Малина даст вдвое больше: что важно сделать во время цветения

20:20

У популярной украинской актрисы беда со здоровьем: "Ночь не спала"

19:49

Пасхальная корзина подорожала: сколько придется заплатить за базовый набор

19:38

Совсем не "високосный": как на украинском правильно называть год с 366 днямиВидео

19:26

Нардепа Железняка поймали на хищении государственных средств вместе с коллегами-депутатами, — Иванов

19:25

Впервые с начала войны Украина обогнала РФ по "ударному" показателю – ABC News

19:24

Забытые традиции Пасхи: как наши предки отмечали этот праздник

19:10

Александр Коваленко о боях на Харьковщине и новых переменах на фронтемнение

18:54

Полкилограмма с низкого куста: четыре сорта томатов, которые не боятся стрессовВидео

18:35

Взорван крупный нефтетерминал, сбит самолет-амфибия РФ: подробности ударов ВСУ

Реклама
18:31

Выход США из НАТО: какую новую модель Альянса готовят и что изменится для Украины

18:19

Когда можно приходить на кладбище: есть ли "неправильное" время

18:00

Женщина вышла замуж, а через несколько недель услышала: "Жить осталось 60 дней"Видео

17:38

"Я до вас доберусь": Каменских на русском "наехала" на фанатов в СШАВидео

17:34

Украинцев предупредили о резком подорожании бензина и дизеля: когда взлетят цены

17:15

"Почувствовал разницу в возрасте": Харчишин рассказал о сложностях в общении с детьми

17:11

"Настоящая жизнь": Боржемская показала бойфренда с ребенком на руках

16:54

Почему верующие каждый год постятся - священник дал честный ответВидео

16:35

Мощный удар по носителю Калибров: дроны поразили фрегат РФ Адмирал МакаровВидео

16:23

Меган Маркл показала обоих детей во время традиционной забавы — как они выглядятВидео

15:59

Доллар внезапно обвалился, а евро взлетел: свежий курс валют на 7 апреля

15:55

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ сократили доходы на $1 млрд за неделю – FT

15:30

Сколько яиц нужно красить на Пасху: каких цветов лучше избегать - точный ответ

15:23

Графики не действуют: в части регионов Украины ввели экстренные отключения света

15:09

Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелемВидео

15:05

"Меня совесть не мучает": Тарас Тополя высказался о разводе

14:57

Санкции не действуют: экс-банкир Лагун нашел способ выводить активы через фиктивных бенефициаров, – СМИ

14:46

Заморозки и сильный ветер: на Тернопольщине объявили штормовое предупреждение

14:19

Швеция передает Украине системы ПВО: Tridon Mk2 сбивает дроны и ракеты

14:17

"Пострадал": Melovin сообщил о разрушениях в доме после атаки РФФотоВидео

Реклама
14:17

На Ровенщину надвигается опасная погода: когда ожидаются мокрый снег и заморозки

13:54

Гороскоп на завтра, 7 апреля: Весам - успех, Водолеям - финансовые потери

13:35

Россияне начали сбрасывать с БпЛА новые мины: украинцев предупредили об угрозе

13:31

Удача будет с вами весь год: что нужно сделать в Чистый четверг

13:23

Коляденко показал Ирину Билык и обратился к ней: "Любви желаю"

12:57

Мокрый снег и сильный ветер: синоптик предупредила украинцев о заморозках

12:24

Окна будут чистыми месяцами: чем натереть стекла для безупречного блеска - лайфхак

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 7 апреля: Тиграм - препятствия, Собакам - жертвы

12:20

Все изменится: три знаки зодиака получат шанс изменить жизнь после 6 апреля

11:55

Кому молиться 7 апреля об исцелении души и тела: какой церковный праздник

