Умер "крестный отец денима" - основатель бренда Diesel Адриано Голдшмид

Адриано Голдшмид оказал огромное влияние на введение в моду джинсовой одежды.

Адриано Голдшмид умер - что случилось с основателем Diesel и Gap

Итальянский дизайнер и основатель брендов Diesel и Gap Адриано Голдшмид скончался в воскресенье, 5 апреля. Ему было 82 года.

У Голдшмида осталась вдова Микела и дочери Гленда и Марта, последняя из которых продолжает дизайнерское дело отца. Марта "Голди" сообщила, что отец умер после десятилетней борьбы с онкологией, которую он скрывал от общественности.

Адриано оставался в сознании до самого конца - отдавал последние указания, которые касаются его работы и людей, которыми он себя окружил. "Рак не такой громкий, как принято думать. Он терпеливый. Он методичный. Он разбивает человека на кусочки и заставляет наблюдать, как каждый из них исчезает. Но все-таки отец не сломался. Он встретил болезнь так же, как и все на своем пути. Не боялся. Не сдавался. А тихо, с непоколебимой силой, которая не требуется в дополнительном представлении. Наблюдать за тем, как он дает отпор болезни, приносило мне наибольшую в моей жизни гордость. И самую глубокую боль", - написала Марта Голдшмид.

Адриано Голдшмид стоял у истоков моды на джинсовую одежду - из вещей для рабочего класса он создал фэшн-шедевры, которые значительно изменили современное понимание стиля и удобства. Дизайнера привлекала многофункциональность и экологичность ткани, которая по многим показателям превосходила своих более "капризных" коллег.

Ранее Главред рассказывал, что Антонио Бандерас покинул Голливуд. На этот шаг актера подтолкнули проблемы со здоровьем - на грани смерти ему много захотелось изменить в своей жизни.

Также 55-летняя Дениз Ричардс сделала пластику. Голливудская красотка не стала скрывать, что ради сохранения молодости она легла под нож хирурга. Кроме того актриса показала ошеломляющие фото "до/после".

