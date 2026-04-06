Умер "крестный отец денима" - основатель бренда Diesel Адриано Голдшмид

Кратко:
- Умер дизайнер Адриано Голдшмид
- Озвучена предполагаемая причина смерти
Итальянский дизайнер и основатель брендов Diesel и Gap Адриано Голдшмид скончался в воскресенье, 5 апреля. Ему было 82 года.
У Голдшмида осталась вдова Микела и дочери Гленда и Марта, последняя из которых продолжает дизайнерское дело отца. Марта "Голди" сообщила, что отец умер после десятилетней борьбы с онкологией, которую он скрывал от общественности.
Адриано оставался в сознании до самого конца - отдавал последние указания, которые касаются его работы и людей, которыми он себя окружил. "Рак не такой громкий, как принято думать. Он терпеливый. Он методичный. Он разбивает человека на кусочки и заставляет наблюдать, как каждый из них исчезает. Но все-таки отец не сломался. Он встретил болезнь так же, как и все на своем пути. Не боялся. Не сдавался. А тихо, с непоколебимой силой, которая не требуется в дополнительном представлении. Наблюдать за тем, как он дает отпор болезни, приносило мне наибольшую в моей жизни гордость. И самую глубокую боль", - написала Марта Голдшмид.
Адриано Голдшмид стоял у истоков моды на джинсовую одежду - из вещей для рабочего класса он создал фэшн-шедевры, которые значительно изменили современное понимание стиля и удобства. Дизайнера привлекала многофункциональность и экологичность ткани, которая по многим показателям превосходила своих более "капризных" коллег.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
