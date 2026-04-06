Женщина вышла замуж, а через несколько недель услышала: "Жить осталось 60 дней"

Вместо того чтобы сдаться перед неизлечимым диагнозом, женщина издала книгу, которая стала для неё билетом в новую жизнь.

Вышла замуж за любимого, а через месяц узнала, что осталось жить всего 60 дней

День свадьбы должен был стать для Лорины Аделей началом долгого и счастливого путешествия длиной в жизнь. Однако всего через несколько недель после обмена кольцами врачи вынесли приговор — ей осталось жить не более двух месяцев.

33-летняя Лорина, которая сейчас живет в Джорджии, вспоминает свой путь к алтарю со смешанными чувствами.

"Я провела десять лет в молитвах о муже, за которого в конце концов вышла замуж. Но даже когда я шла к алтарю, я знала, что что-то не так", - призналась она в интервью журналу Newsweek.

Лорина жила с постоянной болью, однако страх не позволял ей осознать ее в полной мере. Через несколько недель после свадьбы ее срочно госпитализировали для неотложной операции, и в одно мгновение жизнь, которую она себе представляла, начала рушиться.

"Все планы, о которых я молилась — старение вместе, рождение детей, простое счастье долгой жизни — исчезли в тот момент, когда я услышала слова: "У тебя осталось немного времени, возможно, несколько месяцев. Это было похоже на страшный сон, из которого невозможно проснуться", — вспомнила она.

Самым тяжелым испытанием оказалась не физическая боль, а внезапная, парализующая тяжесть сожаления. Перед лицом смерти Лорина поняла, что больше всего ее мучает "закопанный талант" — книга, которую она написала много лет назад, но спрятала от мира из-за страха осуждения.

Состояние Лорины ухудшалось быстро, поскольку она боролась с неизлечимой болезнью. Женщина провела четыре недели в отделении интенсивной терапии, перенесла шесть переливаний крови и похудела с 50 кг до 37 кг. Простые вещи, такие как чистка зубов, стали недостижимой роскошью. Женщина уже начала мысленно писать прощальные письма мужу, готовясь к неизбежному.

В самые мрачные часы вера стала ее опорой. Лорина почувствовала, что Бог подталкивает ее перечитать собственную рукопись "Неизвестное". Слова, написанные до болезни, стали для нее спасительным кругом.

"Я поняла, что если мои произведения могут спасти меня на больничной койке, они смогут спасти и кого-то другого посреди его бури", — отметила она.

Это осознание придало Аделе смелости поделиться своей историей. Она ведет Instagram-аккаунт (@laurinarochelle), где видео с ее свадьбы посмотрели более 434 000 раз.

Когда книга "Неизвестное" наконец увидела свет, Лорина была удивлена реакцией. Ее книжный тур начался с аншлага в Оттаве, а впереди — презентации в Атланте, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Близкие только сейчас осознают, насколько она была близка к смерти, но Адела убеждена, что открытость того стоила.

"Я хочу, чтобы люди почувствовали надежду. Не пытайтесь вернуть "старую жизнь". Примите новую версию себя. Мой путь доказывает: времени не так много, поэтому живите полноценно сегодня", — подчеркнула женщина.

Ранее Главред писал, что владелица нескольких кошек заметила, что продукты из холодильника исчезают, а замороженный корм размораживается. Она установила скрытую камеру и обнаружила, что кошки работают почти как команда.

Также 18-летний юноша рассказал, что каждое воскресенье готовил большие порции риса и макарон, хранил их в холодильнике и ел в течение недели. Он не задумывался о рисках, пока не узнал, что даже вид еды не гарантирует безопасность из-за возможных бактерий.

Об источнике: Newsweek
Newsweek — еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны.

