Почему верующие каждый год постятся - священник дал честный ответ

Священник ПЦУ отметил, что каждый пост становится временем уникальных открытий.

Зачем верующие каждый год постятся

Каждый год верующие вступают в Великий пост — традиционный период молитвы, воздержания и размышлений. Несмотря на то, что библейская история Страстей Христовых давно известна, нередко возникает вопрос, зачем каждый год поститься. На этот вопрос ответил священник ПЦУ Юлиан Тимчук в своем TikTok.

По его словам, смысл поста заключается не просто в повторении библейских событий, а в глубине личного духовного переживания. Пост каждый год дает верующим возможность не только вспомнить события Страстей Христовых, но и пережить их по-новому, каждый раз находя новые внутренние смыслы.

Отец Юлиан отметил, что хотя тексты Евангелия остаются неизменными, сами люди со временем меняются и поэтому проживают знакомую историю по-новому. Особенно остро это ощущают пожилые люди, для которых каждый новый пост в жизни приносит уникальные открытия и уроки.

Смотрите видео с объяснением священника:

Православный календарь на апрель / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, что гигиена и легкие бытовые дела в воскресенье не являются грехом. Однако тяжелый физический труд, такой как копание, лучше оставить на другие дни.

Также священник ПЦУ Юлиан Тимчук объяснил, что начинать работу на огороде после праздника Благовещения — это не суеверие, а практическое правило. К этому времени земля прогревается до 5–7 °C, что является оптимальной температурой для прорастания семян.

Кроме того, накануне Пасхи украинцы традиционно идут на кладбище почтить память родных, но священники призывают отказаться от искусственных цветов. По словам Алексея Филюка, пластиковые букеты вредят окружающей среде.

О личности: Юлиан Тимчук Юлиан Тимчук — священник небольшого прихода в горной деревне Ростоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.

