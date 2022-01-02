Ющенко резко сменил имидж и удивил новым образом с густой бородой

Поседевший третий президент независимой Украины на кадрах предстал с бородой с обильной сединой.
Бывший президент Украины Виктор Ющенко резко поменял свой имидж, отпустив бороду.
Соотвествующие фото в Facebook опубликовала директор Ukrainian Wine & Spirit School, член Ассоциации сомелье Украины Екатерина Ющенко.
Поседевший третий президент независимой Украины на кадрах предстал с бородой с обильной сединой.
Отметим, что фото были сделаны в канун новогодних праздников. Виктор Ющенко позировал у елки, украшенной игрушками.
Кроме того, Екатерина Ющенко также опубликовала видео семейного празднования Нового года.
Добавим, что на последних фото в своем Facebook Ющенко появлялся еще без бороды.
Напомним, ранее сообщалось о том, что 20-летняя внучка экс-президента Доминика Ющенко съездила на отдых на Мальдивы, и с удовольствием показывает сказочные пейзажи и шикарные фото в обольстительных нарядах.
На фото Доменика позировала спиной к фотографу, показав невероятную фигуру и бронзовый загар.
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