Ющенко резко сменил имидж и удивил новым образом с густой бородой

Виктор Ющенко отпустил бороду / Facebook/k.yushchenko

Бывший президент Украины Виктор Ющенко резко поменял свой имидж, отпустив бороду.

Соотвествующие фото в Facebook опубликовала директор Ukrainian Wine & Spirit School, член Ассоциации сомелье Украины Екатерина Ющенко.

Поседевший третий президент независимой Украины на кадрах предстал с бородой с обильной сединой.

Отметим, что фото были сделаны в канун новогодних праздников. Виктор Ющенко позировал у елки, украшенной игрушками.

Кроме того, Екатерина Ющенко также опубликовала видео семейного празднования Нового года.

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/ Facebook/k.yushchenko

Добавим, что на последних фото в своем Facebook Ющенко появлялся еще без бороды.

/ Facebook/president.ukraine

Напомним, ранее сообщалось о том, что 20-летняя внучка экс-президента Доминика Ющенко съездила на отдых на Мальдивы, и с удовольствием показывает сказочные пейзажи и шикарные фото в обольстительных нарядах.

На фото Доменика позировала спиной к фотографу, показав невероятную фигуру и бронзовый загар.

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