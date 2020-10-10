"За какой хрен люди должны платить коммуналку": Полтава бунтует против карантина

Митинг в Полтаве / Фейсбук А.Шамоты

В Полтаве и.о. мэра города Александр Шамота организовал акцию протеста против ужесточения карантина.

В митинге приняли участие представители малого и среднего бизнеса, сообщил Шамота в Facebook.

Участники митинга выступили против жесткого карантина.

"Остановка предприятий и закрытие города окончательно добьет экономику Полтавы и страны в целом", — заявил Шамота.

"Конечно, мы не возражаем против элементарных санитарных мероприятий как ношение маски, мытье и дезинфекция рук, и социальная дистанция. Поэтому каждая из отраслей делегировала по 10 своих представителей, которые озвучили свою позицию и свое отношение к тем мерам, которые сегодня навязывает нам государство. Но локдаун ничего не дает. Изоляция ничего не дает. Мы видим, что обещанного иммунитета к коронавирусной инфекции нет, в Полтаве, Черновцах и по всему миру все больше фиксируют случаев повторного заражения людей, а это значит, что к нему не будет вакцины. А это в свою очередь означает, что любые мероприятия, направленные на остановку экономики и работы людей неэффективны - мы не сможем удерживать людей по домам вечно", - подчеркнул Шамота.

Он добавил, что после весеннего карантина только в Полтаве более 74 млн недовыполнение бюджета, а уровень безработицы достиг рекордной отметки с 2000 годов. По словам секретаря городского совета, такие цифры появились из-за того, что ряд предприятий не смогли возобновить работу и закрылись навсегда. Пострадали от карантина прежде всего заведения торговли, представители рынков и индустрии красоты.

"И хочу напомнить - после выборов наше дорогое парламентское монобольшинство подняло на 30% стоимость отопления, Так за какой хрен люди должны платить коммуналку завтра, если их оставят без работы сегодня?", - добавил Шамота.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о возможности введения в Украине тотального жесткого карантина из-за коронавируса.

По его словам, жесткие меры в связи с эпидемией COVID-19 в Украине пока приниматься не будут.

В то же время он позитивно оценил введение в отдельных регионах Украины "красных" карантинных зон.