УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"За какой хрен люди должны платить коммуналку": Полтава бунтует против карантина

10 октября 2020, 14:05

Локдаун в Украине ничего не дает, уверен Александр Шамота

Митинг в Полтаве / Фейсбук А.Шамоты

В Полтаве и.о. мэра города Александр Шамота организовал акцию протеста против ужесточения карантина.

В митинге приняли участие представители малого и среднего бизнеса, сообщил Шамота в Facebook.

Участники митинга выступили против жесткого карантина.

"Остановка предприятий и закрытие города окончательно добьет экономику Полтавы и страны в целом", — заявил Шамота.

"Конечно, мы не возражаем против элементарных санитарных мероприятий как ношение маски, мытье и дезинфекция рук, и социальная дистанция. Поэтому каждая из отраслей делегировала по 10 своих представителей, которые озвучили свою позицию и свое отношение к тем мерам, которые сегодня навязывает нам государство. Но локдаун ничего не дает. Изоляция ничего не дает. Мы видим, что обещанного иммунитета к коронавирусной инфекции нет, в Полтаве, Черновцах и по всему миру все больше фиксируют случаев повторного заражения людей, а это значит, что к нему не будет вакцины. А это в свою очередь означает, что любые мероприятия, направленные на остановку экономики и работы людей неэффективны - мы не сможем удерживать людей по домам вечно", - подчеркнул Шамота.

Он добавил, что после весеннего карантина только в Полтаве более 74 млн недовыполнение бюджета, а уровень безработицы достиг рекордной отметки с 2000 годов. По словам секретаря городского совета, такие цифры появились из-за того, что ряд предприятий не смогли возобновить работу и закрылись навсегда. Пострадали от карантина прежде всего заведения торговли, представители рынков и индустрии красоты.

"И хочу напомнить - после выборов наше дорогое парламентское монобольшинство подняло на 30% стоимость отопления, Так за какой хрен люди должны платить коммуналку завтра, если их оставят без работы сегодня?", - добавил Шамота.

Читайте такжеПолтава взбунтовалась против карантина и поставила ультиматум Кабмину

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о возможности введения в Украине тотального жесткого карантина из-за коронавируса.

По его словам, жесткие меры в связи с эпидемией COVID-19 в Украине пока приниматься не будут.

В то же время он позитивно оценил введение в отдельных регионах Украины "красных" карантинных зон.

  • За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 5 тысяч 728 человек.
  • Были госпитализированы 990 человек - это наибольшее количество госпитализаций за все время заболеваемости.
  • На сегодняшний день, по словам министра, в украинских больницах находится более 19 тысяч пациентов с уже подтвержденным COVID-19, или еще неподтвержденным, но с симптомами коронавирусной болезни.
  • За все время в Украине заболели 256 тыс. 266 человек.
  • В общей сложности выздоровели 112 тыс. 570 человек, а летальных исходов - 4 тыс. 887.
  • Коронавирусная болезнь выявлена в Полтавской области у 4 тыс. 206 человек.
новости Полтавы карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «"За какой хрен люди должны платить коммуналку": Полтава бунтует против карантина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:09
Ким Чен Ын в европейском костюме появился на военном параде в Пхеньяне
14:05
"За какой хрен люди должны платить коммуналку": Полтава бунтует против карантина Видео
14:00
Лещенко назвал одного из депутатов, которые незаконно давят на НКРЭ
13:45
Журналист объяснил, чего Путин хочет от любого президента Украины
13:43
Не щадили ни женщин, ни стариков: в России ОМОН силой разогнал мирный митинг Видео
13:10
"Смерть из-за пива или вопроса": в Киеве у метро забили до смерти человека – СМИ
12:55
Путин хочет уйти с Донбасса красиво, и ему нужно помочь – бывший депутат Госдумы РФ Видео
12:33
Коронавирус "атаковал" всю семью Андре Тана: назван источник Covid-19 Видео
12:10
Не продержались и часа: перемирие в Карабахе уже нарушено Видео
11:57
Коронавирус в России побил свежий антирекорд Видео
11:53
Дармовые тесты на Covid-19 люди с улицы в частных лабораториях не получат - Степанов Видео
11:44
Как сходить в кафе во время карантина: в Минздраве озвучили правила Видео
11:26
"Рекорды семь дней подряд": коронавирус в Крыму разбушевался
11:11
Война в Нагорном Карабахе поставлена на паузу: официально вступило в силу перемирие Видео
11:10
Антирекорд коронавируса: за сутки госпитализировали почти тысячу украинцев с Covid-19 Видео
10:41
Почему в Китае больше нет коронавируса мнение
10:34
Врач предупредил, когда маска не спасет от коронавируса
10:20
Нагорный Карабах на пороге перемирия: Азербайджан и Армения обвинили друг друга в атаках Видео
10:06
Гороскоп для всех на 10 октября 2020: спутник жизни и "проблемная" зависть Видео
09:50
Трамп рассказал, какие симптомы коронавируса у него были Видео
09:47
В Киеве за сутки выявили еще полтысячи заразившихся коронавирусом горожан Видео
09:11
В Слуге народа заговорили о закупке российской вакцины от Covid-19
08:57
Коронавирус в Украине 10 октября: более 100 смертей и громадное число больных Видео
08:47
Лукашенко - отсохшая болячка Беларуси мнение
08:45
Новинки осеннего маникюра: в моде тучи на ногтях и эффект мрамора - фото Фото
08:37
Выборы в США: вторые дебаты между Трампом и Байденом отменили Видео
08:33
Омские врачи растолковали анализы отравленного Навального Видео
07:58
Инфекционист открыто рассказала, какой будет ситуация с Covid-19 в ближайшие полгода Видео
07:18
Война за Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан договорились о перемирии Видео
06:52
Украинцев накажут осенним карантином мнение
06:50
Как избавиться от храпа: найдены 15 простых способов Видео
06:33
Когда коронавирус в Украине ослабит хватку: врач дал прогноз Видео
06:04
"Орешки что надо": Леся Никитюк впечатлила Сеть шикарными формами
05:26
Астролог указал на большого "плюшкина" среди знаков Зодиака Видео
05:02
"Котел взорвется": эксперт назвал условие развала России из-за Путина Видео
04:17
"Шикарная": Мисс Украина без белья показала свои прелести крупным планом
03:27
Дерматолог рассказала, как избавиться от мешков под глазами дома Видео
02:58
Психолог объяснила, что нужно для возникновения взаимной любви Видео
02:13
Гороскоп для всех на 11 октября: "взлет" к вершинам и ценная находка Видео
01:30
Разработчик Новичка назвал вероятную причину отравления Навального Видео
00:55
Гривна не устоит: эксперты спрогнозировали резкий рост курса доллара Видео
00:18
Переименование России в Московию: экс-депутат Госдумы объяснил, в чем польза для Украины
09 октября, пятница
23:57
Глава Нафтогаза показал, как дрессирует кота Видео
23:39
Трамп обвинил Байдена в психическом расстройстве
23:33
Германия Навальным будет шантажировать РФ по Северному потоку-2 - Пономарев
23:10
Офис генпрокурора открыл уголовное дело против Турчинова
22:59
Новый антирекорд: коронавирус в Украине 9 октября заразил почти 6 тысяч человек Видео
22:31
В Бейруте вновь прогремел мощный взрыв
22:13
Трамп раскрыл секрет быстрого выздоровления от коронавируса Видео
21:58
Местные выборы в Украине: супруга Ляшко "как львица" идет в политику
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять