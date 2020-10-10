"За какой хрен люди должны платить коммуналку": Полтава бунтует против карантина

Локдаун в Украине ничего не дает, уверен Александр Шамота
В Полтаве и.о. мэра города Александр Шамота организовал акцию протеста против ужесточения карантина.
В митинге приняли участие представители малого и среднего бизнеса, сообщил Шамота в Facebook.
Участники митинга выступили против жесткого карантина.
"Остановка предприятий и закрытие города окончательно добьет экономику Полтавы и страны в целом", — заявил Шамота.
"Конечно, мы не возражаем против элементарных санитарных мероприятий как ношение маски, мытье и дезинфекция рук, и социальная дистанция. Поэтому каждая из отраслей делегировала по 10 своих представителей, которые озвучили свою позицию и свое отношение к тем мерам, которые сегодня навязывает нам государство. Но локдаун ничего не дает. Изоляция ничего не дает. Мы видим, что обещанного иммунитета к коронавирусной инфекции нет, в Полтаве, Черновцах и по всему миру все больше фиксируют случаев повторного заражения людей, а это значит, что к нему не будет вакцины. А это в свою очередь означает, что любые мероприятия, направленные на остановку экономики и работы людей неэффективны - мы не сможем удерживать людей по домам вечно", - подчеркнул Шамота.
Он добавил, что после весеннего карантина только в Полтаве более 74 млн недовыполнение бюджета, а уровень безработицы достиг рекордной отметки с 2000 годов. По словам секретаря городского совета, такие цифры появились из-за того, что ряд предприятий не смогли возобновить работу и закрылись навсегда. Пострадали от карантина прежде всего заведения торговли, представители рынков и индустрии красоты.
"И хочу напомнить - после выборов наше дорогое парламентское монобольшинство подняло на 30% стоимость отопления, Так за какой хрен люди должны платить коммуналку завтра, если их оставят без работы сегодня?", - добавил Шамота.
Читайте такжеПолтава взбунтовалась против карантина и поставила ультиматум Кабмину
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о возможности введения в Украине тотального жесткого карантина из-за коронавируса.
По его словам, жесткие меры в связи с эпидемией COVID-19 в Украине пока приниматься не будут.
В то же время он позитивно оценил введение в отдельных регионах Украины "красных" карантинных зон.
- За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 5 тысяч 728 человек.
- Были госпитализированы 990 человек - это наибольшее количество госпитализаций за все время заболеваемости.
- На сегодняшний день, по словам министра, в украинских больницах находится более 19 тысяч пациентов с уже подтвержденным COVID-19, или еще неподтвержденным, но с симптомами коронавирусной болезни.
- За все время в Украине заболели 256 тыс. 266 человек.
- В общей сложности выздоровели 112 тыс. 570 человек, а летальных исходов - 4 тыс. 887.
- Коронавирусная болезнь выявлена в Полтавской области у 4 тыс. 206 человек.