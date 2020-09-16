За поездки в Москву на 9 мая и оправдание РФ - штраф или срок: что предлагают депутаты

Депутаты предлагают усилить уголовную ответственность за публичное отрицание агрессии РФ/ Reuters

В Верховной Раде предлагают усилить уголовную ответственность за публичное отрицание российской агрессии.

Для этого депутаты зарегистрировали сразу два законопроекта.

Один из законопроектов (№4085), авторства депутатов от Слуги народа и Голоса, предлагает добавить подпункты к статье 110 Уголовного кодекса, согласно которой публичное отрицание национальными публичными деятелями, должностными лицами государственной власти и местного самоуправления временной оккупации Российской Федерацией части украинских территорий, а также распространение публичных высказываний, которые содержат признание законности оккупации и поддержки действий РФ или осуждения действий украинских силовиков карается лишением свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности и вести определенную деятельность сроком до трех лет.

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Также этой статьей предлагают ввести ответственность за участие украинских должностных лиц и публичных людей в торжественных мероприятиях по случаю официальных госпраздников РФ на территории России или на временно оккупированных территориях – в этом случае нарушителям закона будет грозить лишение свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности и вести определенную деятельность сроком до трех лет.

Те же действия, совершенные повторно в корыстных целях или группой лиц караются лишением свободы от трех до шести лет с аналогичными ограничениями.

Законопроект предусматривает и уголовную ответственность для публичных лиц, которые взаимодействуют с незаконными органами власти и публичными лицами на оккупированных территориях – в данном случае нарушителям может грозить лишение свободы от двух до четырех лет с вышеуказанными ограничениями. Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, могут караться ограничением свободы от трех до шести лет с ограничениями.

Читайте такжеКравчук и Фокин собрались на Донбасс для прямых переговоров с лидерами "ДНР" и "ЛНР"Кроме того, депутаты предлагают ввести штраф за публичное отрицание Голодомора, Холокоста и депортации крымских татар с целью разжигания вражды – до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 34 000 грн.) или до 200 часов общественных работ. Те же действия, совершенные повторно грозят штрафом от 3000 до 5000 тысяч необлагаемых минимумов (51 000 – 85 000 грн.) или 100-200 часов общественных работ.

Если подобные действия совершает должностное лицо или национальный публичный деятель, то нарушителю будет грозить штраф от 5000 до 7000 тысяч необлагаемых минимумов (85 000-119 000 грн.) или 150-240 часов общественных работ.

Еще одно новшество законопроекта "слуг" - уголовная ответственность за добычу ресурсов на оккупированных территориях:

за незаконную добычу, сбыт, покупку, передачу, пересылку и переработку полезных ископаемых – штраф от 5000 до 10 000 необлагаемых минимумов (85 000 – 170 000 грн.) или ограничение (лишение) свободы сроком до трех лет.

за незаконный рыбный промысел – штраф от 10 000 до 13 000 необлагаемых минимумов (170 000 – 221 000 грн.) или лишение свободы от трех до шести лет с конфискацией имущества.

Предлагают наказывать и за незаконное лишение права собственности на оккупированных территориях – за это может грозить лишение свободы от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности и вести определенную деятельность сроком до трех лет, а также за принудительное получение гражданства РФ гражданами Украины на оккупированных территориях.

Похожий законопроект (№4087) предложили и депутаты Евросолидарности. Этим документом они предлагают внести изменения в нынешнюю редакцию статью 110 УК Украины, согласно которым за публичное отрицание представителями власти оккупации части территорий, публичные высказывания, которые оправдывают оккупацию может грозить лишение свободы от 3 до 5 лет с конфискацией и лишением права занимать должности и вести определенную деятельность сроком от 1 до 3 лет.

Также депутаты ЕС предлагают изменить действующую редакцию статьи о государственной измене, добавив в нее пункт о нарушении представителем власти запрета об установлении связей с оккупантами, за которое нарушителю может грозить не только лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без таковой, но и лишение права занимать должности 1 до 3 лет.