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За возможным ядерным ударом по ОП должен последовать удар по РФ - Зеленский

22 октября 2022, 20:38

В ответ должен быть нанесен удар по тому, кто дает задание убивать людей, уверен президент.

зеленский
Владимир Зеленский предупредил об угрозе ядерного удара РФ / ТСН, Скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что в случае, если Россия нанесет ядерный удар по Офису президента Украины, мир должен ответить ударом по центру принятия решений в РФ.

Об этом глава государства сказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

"Мы с вами постоянно слышим призывы, что Россия должна нанести удар по центрам принятия решений. Как должен мир отвечать? Неважно является ли Украина страной НАТО или не НАТО. Это происходит сегодня на европейском континенте. Никому не позволено просто шантажировать, как террорист. Если звучит месседж, что будет удар по центру принятия решений, то ответ мира должен быть следующим: смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься. Удар по тому, кто дает задание убивать людей", — заявил Зеленский.

"Если ты так сделаешь, ты должен знать: через секунду, уже несмотря на последствия твоего удара, будет удар по центру принятия решений у тебя, в твоем государстве. Это никакой не шантаж. Это вопрос того, что тебе кто-то угрожает, но тот, кто угрожает, должен об этом знать. Это как какой-то человек, который убивает на улице другого человека. Или грабит. Перед тем, как ограбить или убить, он знает, что он сядет в тюрьму, потому что он виновен", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что можно долго говорить о гуманизме, но Украина живет "в такой ситуации и с таким соседом, который кроме силы ничего не понимает".

При этом, российское общество, по его словам, должно знать, что их президент убивает украинских граждан.

"Если вы не будете оказывать давление на своего президента, то мир изолируется от вас. Мир не будет с вами разговаривать, потому что вы говорите на языке угроз. Вы не будете отдыхать за границей, зарабатывать, иметь бизнес с Европой, Канадой, США. Вы поддерживаете власть террориста", - сказал он.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

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Владимир Зеленский ядерный удар война России и Украины
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