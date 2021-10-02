Задержание Саакашвили: Киев требует допуска консула, в Тбилиси ответили

Михаила Саакашвили задержали в Грузии / Скриншот

В Министерстве иностранных дел состоялась встреча с временным поверенным Грузии в Украине, старшим советником Сандро Топурия, посвященная ситуации с задержанием экс-президента Михаила Саакашвили.

МИД Украины обратилось к Грузии с запросом на посещение Саакашвили украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Интерфакс-Украина.

"2 октября в Министерство иностранных дел был приглашен временный поверенный Грузии в Украине, старший советник Сандро Топурия. Дипломат проинформировал об обстоятельствах задержания в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили, инкриминируемых ему статьях грузинского уголовного кодекса", - подчеркнул он.

По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства, в МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии.

"Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Михеила Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи. В МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии", - добавил Николаенко.

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Задержание Саакашвили в Грузии: позиция Тбилиси

В свою очередь министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявляет, что с пониманием относится к позиции Киева по поводу задержания в Тбилиси экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и надеется, что эта ситуация не повлияет на развитие отношений между двумя странами.

"Их (Украины) позиция понятна, так как Саакашвили является их гражданином. У посольства есть коммуникация, был контакт с сотрудником посольства (в Киеве), который предоставит украинской стороне всю интересующую их информацию", - сказал Залкалиани журналистам.

"Уверен, что спокойно, мирно у нас будут разъяснения по всем вопросам, и наши отношения с Украиной так же будут развиваться, как развивались до этого", - заявил министр, отметив, что "недопустимо, чтобы один человек брал бы в заложники стратегическое партнерство между Грузией и Украиной".

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Возвращение Саакашвили в Грузию

Ранее Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.

Позднее стало известно о его задержании.

После этого у президента Владимира Зеленского заговорили о "мести" и пообещали помощь Саакашвили.