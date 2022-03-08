Захватчики ударили по воинской части в Бориспольском районе

Удар по воинской части в Бориспольском районе / НПУ

Войска РФ нанесли авиаудар по воинской части в Бориспольском районе на Киевщине. Есть пострадавшие.

"Авиаудар по воинской части в Бориспольском районе! Сегодня около 18 часов враг сбросил снаряд в районе Бабкина. Есть травмированные", - говорится в сообщении Нацполиции.

На данный момент полиция производит осмотр ближайших домов на возможное наличие повреждений.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, ранее сегодня российские оккупанты атаковали склад бытовой химии и промышленных товаров в Киевской области.

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