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Заключенный исправительной колонии в Днепре стал миллионером, сидя в тюрьме

7 декабря 2021, 19:13

Мужчина придумал наглую схему обмана граждан.

Обманутых украинцев может быть гораздо больше / скриншот с видео

В Днепре группа мошенников, организатором которой оказался заключенный исправительной колонии, обманула более 100 граждан.

Мошенники публиковали объявления в соцсетях и на сайтах объявлений. Обещали доставку дров по привлекательной цене, но товара у них не было, пишет "ТСН".

"Человек просто без Бога в душе"

Одной из десятков пострадавших оказалась девушка Виктория, которая теперь вынуждена заново собирать деньги на дрова для отопления дома. В нем кроме нее проживает ее сын и мама-пенсионерка.

"Ходим, собираем лесом и стараемся так отапливать. Снова нужно собирать деньги и снова покупать. Я была ошеломлена! Человек просто без Бога в душе", – говорит женщина.

По ее словам, она позвонила по телефону и продавец сразу начал подгонять с уплатой и давить.

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Читайте такжеКупил права, а их нет в "Дии": в Луцке парень пожаловался на мошенников в полицию"Он сказал, или платишь сейчас, и мы начинаем грузить машину, или мы отставляем и машину грузить не будем. Я перевела ему на карточку, которую он скинул в СМС, эти шесть тысяч. Потом он мне звонит по телефону и говорит, что нет, этого мало. Я перевела ему еще шестьсот. После этого телефон перестал отвечать", – рассказывает пострадавшая.

Обманутых уже обнаружили более сотни

Полицейские вычислили, откуда звонили людям. Чтобы задержать аферистов, воспользовавшихся началом отопительного сезона и отчаянием людей, провели спецоперацию. 35-летний организатор схемы руководил аферой прямо из тюрьмы. Он отбывает наказание в исправительной колонии Днепропетровской области.

У мужчины было трое подчиненных на свободе, выполнявших его задания. Это две женщины и мужчина, живущие в Кривом Роге и Марганце. Используя преступную схему им удалось обмануть граждане на более чем один миллион гривен.

"Извлечены наркотики, мобильные телефоны, компьютерное оборудование, сим-карты, банковские карты и блокноты с черновыми записями, подтверждающие преступные деяния группировки", - рассказали в полиции.

Все участники схемы были задержаны, за мошенничество им грозит 8 лет заключения. В настоящее время правоохранители пытаются вернуть деньги обманутым людям.

Ранее мы рассказывали, что в Черкасской области к трехлетнему заключению приговорили мужчину, который в течение года платил за бензин на одной из автозаправочных станций чужими бонусами. При этом мужчина своей вины не признает. Кроме этого, осужденный даже пытался торговать бонусами – он предлагал другим водителям купить у него со скидкой бензин, купленный таким нечестным образом.

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Автор: Сергей Кущ
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