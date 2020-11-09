Закрыть Киев на карантин: у Кличко оценили сценарий локдауна

В Киеве могут ужесточить карантин / УНИАН

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский прокомментировал вероятность ужесточения карантина в Киеве.

По его словам, столичные власти считают, что в Киеве не стоит вводить полный локдаун, сообщает Канал 24.

Мондриевский считает, что Киев выдержит любые условия, но при принятии решений нужно учитывать структуру общества в каждом регионе.

"Киев - огромный мегаполис. По моему мнению, локдаун демонстрирует лучшие показатели в борьбе с распространением болезни. С другой стороны - очень бьет по экономике, мелкому и среднему бизнесу", - отметил замглавы КГГА.

Мондриевский подчеркнул, что также нужно прислушиваться к тем, кто работает на местах и уточнил: "Локдаун сейчас, по тем показателям, которые мы имеем в Киеве, нецелесообразен с нашей точки зрения".

Также Мондриевский добавил, что сейчас ведется активная работа с больницами: увеличивают количество мест для киевлян, которые нуждаются в госпитализации. А полное прекращение работы транспорта - сейчас не обязательно. Главное - соблюдать всем противоэпидемические правила.

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