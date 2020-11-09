Закрыть Киев на карантин: у Кличко оценили сценарий локдауна

Локдаун демонстрирует лучшие показатели в борьбе с распространением болезни, подчеркнул Валентин Мондриевский.
Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский прокомментировал вероятность ужесточения карантина в Киеве.
По его словам, столичные власти считают, что в Киеве не стоит вводить полный локдаун, сообщает Канал 24.
Мондриевский считает, что Киев выдержит любые условия, но при принятии решений нужно учитывать структуру общества в каждом регионе.
"Киев - огромный мегаполис. По моему мнению, локдаун демонстрирует лучшие показатели в борьбе с распространением болезни. С другой стороны - очень бьет по экономике, мелкому и среднему бизнесу", - отметил замглавы КГГА.
Мондриевский подчеркнул, что также нужно прислушиваться к тем, кто работает на местах и уточнил: "Локдаун сейчас, по тем показателям, которые мы имеем в Киеве, нецелесообразен с нашей точки зрения".
Также Мондриевский добавил, что сейчас ведется активная работа с больницами: увеличивают количество мест для киевлян, которые нуждаются в госпитализации. А полное прекращение работы транспорта - сейчас не обязательно. Главное - соблюдать всем противоэпидемические правила.
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Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 тыс. 687 новых случаев COVID-19, из них у детей - 350, у медицинских работников - 321.
- За последние сутки госпитализированы 1 тыс. 100 человек, летальных случаев 115. выздоровели 2 тыс. 277 человек. Осуществлено тестирований в сутки 41 тыс. 114 (в том числе методом ПЦР - 34 тыс. 393, методом ИФА - 6 тыс. 721).
- За все время в Украине заболели коронавирусом 469 тыс. 018 человек, выздоровели 209 тыс. 143 человека, умерли 8 тыс. 565 человек. Проведение ПЦР-тестов – 3 648292.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (748), в Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.