Заморозить войну в Украине: Эрдоган на саммите G20 предложит свой 'мирный план' - СМИ

Кратко:
- Президент Турции Эрдоган хочет предложить свой "мирный план"
- Этот план предусматривает замораживание войны и откладывание вступления в НАТО
Согласно информации агентства Bloomberg, которую оно получило от своего источника, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить свой "мирный план" относительно войны страны-агрессора РФ против Украины на саммите G20 в бразильском Рио-де-Жанейро.
Этот план предусматривает заморозку боевых действий на текущих позициях сторон, пишет Bloomberg.
Кроме этого, Эрдоган планирует предложить отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО минимум на 10 лет как уступку российскому диктатору Владимиру Путину.
Также источник отметил, что предложение турецкой стороны предусматривает создание демилитаризованной зоны на востоке Донбасса, где Россия контролирует значительные территории с 2014 года. Турецкий президент предложит разместить там международные войска, которые должны стать дополнительной гарантией, а также обеспечить Украину военными поставками в качестве компенсации за согласие не вступать в Североатлантический альянс, рассказал источник агентству.
Официальные лица в Турции признают, что Украине будет трудно принять такое предложение, но считают, что такой подход является наиболее реалистичным.
В агентстве отмечают, что Турция хочет отложить дискуссии о долгосрочной судьбе оккупированных территорий в Украине и в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы обеспечить стабильное перемирие.
Эрдоган надеется, что ему удастся убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле, отмечают в Bloomberg. Ведь турецкий президент видел данные разведки, которые указывают на то, что в следующие несколько месяцев Украина может потерять гораздо больше территории в случае продолжения боевых действий.
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Издание Bloomberg
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