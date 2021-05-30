Плакал у болота, обнимал пса: в Черкасской области всем селом искали ребенка, который убежал в лес

Заплаканный, обнимал пса: в Черкасской области всем селом искали ребенка, который убежал в лес / Униан

В лесу возле села Свидовок Черкасской области вечером 29 мая заблудился 6-летний мальчик. На поиски ребенка привлекали полицейских, нацгвардийцев и местных жителей, которым совместно удалось найти его утром 30 мая.

Правоохранители сообщили, что получили сообщение от родителей о пропаже ребенка накануне поздно вечером. Оказалось, что маленький Саша играл во дворе с любимым псом Амуром. Пес выбежал на улицу, а мальчик за ним. Амур повел ребенка к лесу, где оба и исчезли.

Родители с 20:00 часов вечера пытались самостоятельно найти сына в лесу, но их попытки были тщетными.

В итоге на поиски мальчика вышли правоохранители, кинологи и военнослужащие Национальной гвардии. Помогали с поисками инспекторы роты по обслуживанию водных объектов управления патрульной полиции, которые обследовали лесные чащи с помощью тепловизоров.

Кроме того, к поиску ребенка присоединились неравнодушные местные жители. Поисковые работы продолжались всю ночь. Был прочесан квадрат в районе 10 километров. Проверяли чащи и водно-болотные угодья.

Но поиски осложняло темное время и то, что из-за расстройства аутистического спектра ребенок не отзывался на голоса.

Утром, в 5:30, ребенка обнаружили местные жители. Мальчик сидел испуганный возле болота, обнимая пса Амура, и горько плакал.

К счастью, с ребенком все хорошо. Мальчика уже передали родным.

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