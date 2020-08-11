На Запорожье устроили жесткий самосуд над "вольнянскими живодерами" – СМИ

Возможных злоумышленников, по предварельным сведениям, атаковали двое неизвестных, узнали журналисты.
В ночь на вторник, 11 августа, в Вольнянском районе Запорожской области устроили самосуд над якобы местными живодерами.
На Запорожье подожгли машину и дом "вольнянских живодеров", организатор серьезно избит, говорится на странице Это Запорожье в Instagram.
На подозреваемых в живодерстве, по предварительным данным, напали две неизвестных, пишет ria-m.tv со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"…двое неизвестных перелезли через забор с дубинками, проникли в дом главного из банды живодеров, Александра, жестко избили его и его подельницу Кристину. Также неизвестные подожгли авто одного из злоумышленников, огонь перекинулся на дом…", – отмечается в материале.
Ранее эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко говорил, что в Украине возможно добиться наказания живодеров. По его словам, лучше всего подать заявление в полицию, чтобы было начато производство по ст. 299 Уголовного кодекса – жестокое обращение с животными.