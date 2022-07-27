Защищал наше небо: на войне погиб 28-летний летчик Герой Украины

Александр Кукурба / facebook.com/nwerbizhhromada

На войне против России погиб 28-летний начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ, Герой Украины Александр Кукурба.

"С грустью можем официально известить, что 26 июля, защищая небо Украины, погиб Александр Васильевич Кукурба, 1994 г. р., уроженец с. Верхний Вербеж Нижневербской территориальной общины Ивано-Франковской области - украинский военнослужащий, майор, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины, Герой Украины", - говорится в сообщении Нижневербского сельского совета.

Награды Александра Кукурбы

звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (14 апреля 2022) - за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

орден Богдана Хмельницкого II ст. (6 июля 2022) - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

орден Богдана Хмельницкого III ст. (22 марта 2022) - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Сообщается, что 27-29 июля объявили днями траура.

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Война в Украине

Напомним, ранее белорусское издание Наша Нива сообщало о том, что шестеро белорусских добровольцев ВСУ из полка имени Кастуся Калиновского погибли под Лисичанском.

Как оказалось, белорусы оказались на пути большой колонны российских войск и вступили в бой. Впоследствии стало известно, что часть военных погибла, остальные попали в русский плен.

До того, в боях за Украину с российскими оккупантами, выполняя боевое задание, погиб командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского - белорус Иван Марчук с позывным "Брест".

Его подразделение приняло участие в сдерживании танкового прорыва врага 26 июня под Лисичанском.

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