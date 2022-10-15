Защищал небо и отдал жизнь за Украину: жена 30-летнего офицера ПВО рассказала, о чем мечтал герой

Виктор Сушков погиб 20 марта на Сумщине / Фото obozrevatel

В марте 2022 года, защищая небо над украинскими мирными городами от российских ракет, погиб 30-летний офицер украинских сил ПВО Виктор Сушков. Жена офицера Ирина рассказала о мечтах героя и о том, каким он был.

Виктор - родом из Енакиево. Он сознательно избрал путь военного и гордился тем, что может защищать родину. Служил в одной из воинских частей Днепропетровской области. В браке с Ириной прожил всего девять месяцев. Еще в 2014 году, когда пророссийские боевики, вторглись на Донбасс, мужчина подписал контракт и встал на защиту родной земли, говорится в сюжете Апостроф TV.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года Виктор снова отправился на войну. В день гибели, утром 20 марта, он поговорил с Ириной по видеосвязи, пообещав позвонить вечером. Мужчина выполнял боевую задачу в Ахтырке Сумской области, которую в то время бомбили российские самолеты. Больше жене он не позвонил.

Ирина рассказала, что больше всего ее Виктор мечтал о детях. Также офицер был целеустремленным и полностью отдавал себя любимому делу.

"Он очень хотел поехать за границу на учения военному делу, даже на какие-то кратковременные. Он всегда занимался самообразованием: изучал английский, копался в книгах о военной технике, очень любил это. И часто говорил, что мечтает увидеть, когда запустят "Нептуны", – рассказала Ирина.

К слову, ВСУ запустили ракеты "Нептун" уже через три недели после гибели Виктора. Тогда защитники Украины потопили флагман Черноморского флота РФ - крейсер Москва.

Ирина обратилась ко всем, кто так же, как она, потерял родного человека на войне.

"Больше всего они хотели бы нам счастья. Надо собраться с силами уже хотя бы потому, что они отдали за нас жизнь! Они пожертвовали всем – мечтами, будущим – поэтому мы просто не имеем права сдаться", – уверена женщина.

Как сообщал Главред, в октябре нашли тело погибшего летчика из Бучи Михаила Матюшенко. Он возглавлял "Призраков Киева" и сначала воевал против оккупантов в небе на севере Украины, а затем отправился бороться с ними на юг. Пилот погиб в бою над Черным морем. Он отправился на последнее задание и не вернулся с него 26 июня. Его тело не могли найти с тех пор в течение нескольких месяцев, и нашли только сейчас.

Ранее мы писали, что на войне погиб украинский летчик Антон Листопад, признанный одним из лучших пилотов ВСУ. За несколько дней до гибели Листопад был отмечен высокой государственной наградой - орденом За мужество 3-й степени. Ее летчику лично вручил президент Украины Владимир Зеленский.

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