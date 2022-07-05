Защитники Украины смастерили РСЗО Град из обломков сбитого вертолета

Изначально это был российский вертолет КА-52, который военные недавно сбили. Блок запуска авиационных ракет был снят, а потом переустановлен на обычный пикап.
Защитники Украины смастерили из остатков вражеского вертолета маленький самодельный "Градик".
Изначально это был российский вертолет КА-52, который военные недавно сбили. Блок запуска авиационных ракет был снят, а потом переустановлен на обычный пикап, передает shotam.info.
"Это мини-градик на колесах", – рассказал военнослужащий ВСУ с позывным "Бук".
Отныне этот маленький самодельный "Градик" ежедневно уничтожает оккупантов.
"Эффектно. Настроение поднимается. Не зря выезжали, работу сделали", — рассказал военнослужащий.
Напомним, еще в начале полномасштабного вторжения РФ народные умельцы из Луцка придумали устройство для метания "коктейлей Молотова" и назвали его "ДжаВолына".
Другие новости:
- Украинские военные установили рекорд по эффективности использования Javelin – Пентагон
- 800 компаний в США согласились изготавливать оружие для Украины – CNN
- Битва за Донбасс не закончена, Украина накопит тяжелое оружие и освободит свои земли – Минобороны
Автор: Анна Багренко