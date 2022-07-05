Защитники Украины смастерили РСЗО Град из обломков сбитого вертолета

На вооружении ВСУ появился самодельный "Град" / скриншот

Защитники Украины смастерили из остатков вражеского вертолета маленький самодельный "Градик".

Изначально это был российский вертолет КА-52, который военные недавно сбили. Блок запуска авиационных ракет был снят, а потом переустановлен на обычный пикап, передает shotam.info.

"Это мини-градик на колесах", – рассказал военнослужащий ВСУ с позывным "Бук".

Отныне этот маленький самодельный "Градик" ежедневно уничтожает оккупантов.

"Эффектно. Настроение поднимается. Не зря выезжали, работу сделали", — рассказал военнослужащий.

Напомним, еще в начале полномасштабного вторжения РФ народные умельцы из Луцка придумали устройство для метания "коктейлей Молотова" и назвали его "ДжаВолына".

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