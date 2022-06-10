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Пять снарядов с 18 км – сокрушен РСЗО Град врага: ВСУ метко разбили позиции армии РФ

10 июня 2022, 21:02

Бойцы воюют из разных регионов Украины – от Винницкой до Запорожской области, и четко знают свои военные задачи.

Артиллерист ВСУ
Стреляем эффективно - уничтожили российскую реактивную систему Град, - артиллерист ВСУ / Коллаж Facebook 128-й ОГШБр, Генштаб ВСУ

Артиллеристы Вооруженных сил Украины выпустили 5 снарядов по позициям оккупационных войск России. На расстоянии 18 километров им удалось разбить вражескую реактивную систему залпового огня Град и взорвать склады с боеприпасами. Воюют люди с разных регионов, включая Винницкую, Закарпатскую Ровенскую, Запорожскую области, а также с города Киев. Каждый четко знает, что делать на поле боя.

Как сообщает пресс-служба 128-й горно-штурмовой бригады в Facebook, украинским артиллеристам удалось нанести сокрушительный удар по вражескому РСЗО Град с расстояния 18 километров. Были применены 5 снарядов. Кроме того, удалось уничтожить и склад боеприпасов.

Читайте такжеПерелом будет в июле-августе: ВСУ получат оружие и пойдут в масштабное контрнаступление – МаломужВоенный реактивного артиллерийского дивизиона 128-й ОГШБр Виктор рассказал подробности боя.

"В 128 горно-штурмовой бригаде служу год, попал сюда сразу после окончания военного учебного заведения. В прошлом году прошел зону ООС, там реактивные системы залпового огня (РСЗО) не применялись. А с вторжением России в конце февраля этого года мы начали использовать их на полную. Работаем на БМ-21 "Град", боевые выезды практически каждый день, бывает и по нескольку. Стреляем эффективно, недавно, например, уничтожили российскую систему "Град", - отметил военный.

По его словам, перед тем боем артиллеристы выбрались на позицию с целью отработки целей. Однако вражеский град открыл по ним огонь. Снаряды упали рядом без последствий. После этого артиллеристам поменяли цель, они моментально поменяли пушку и выпустили 5 снарядов, которые попали точно в цель. В результате сокрушена вражеская РСЗО Град. Взорваны и склады с боеприпасами россиян.

"Мы выехали на позицию, имея одну цель, и здесь нас обстрелял из "Града" враг – выпустил 10 реактивных снарядов, которые легли рядом без последствий. Нам поменяли цель, мы моментально переориентировали пушку и выпустили по россиянам 5 снарядов. Наши снаряды попали точно в цель, есть видео с дрона. Результат – их РСЗО, которая стояла от нас на расстоянии 18 километров, уничтожена. Также взорвали склады с боеприпасами, отработали координаты от разведки – хороший был фейерверк", - вспомнил Виктор.

Примечательно, что случай можно назвать если не уникальным, то очень редким, поскольку задачей Града является накрытие больших целей. Чем дальше до установленной цели, тем больше будет разлет снарядов. Однако украинским бойцам удалось попасть точно.

"В одиночную цель из "Града" попасть тяжело, но мы попали 5 снарядами. Коллектив у нас – "сборная" из разных регионов Украины: Виннитчины, Закарпатья, Ривненщины, Киева, Запорожья… Ребята до войны были необстреляны, но на боевые действия реагируют нормально. Каждый знает, что ему делать, что от него зависит. Я сам из Винницкой области, дома ждут родители и девушка. Обязательно вернусь к ним после войны, в том, что мы победим, нет никаких сомнений", - подчеркнул Виктор.

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ пока не готовы к полномасштабной контрнаступательной военной операции. Причиной тому является нехватка оружия. У российских оккупационных войск больше оружия, а украинское государство стремится сберечь жизни своих воинов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что Украине для запуска операции по контрнаступлению нужно много оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, а также боевых самолетах, танках и тысячах беспилотников. При этом нужно сформировать 6 бригад по 25 тысяч человек.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что у Украины есть проблемы с оружием, поэтому государство нуждается в дополнительных военных поставках со стороны Запада. Сложилась обстановка, при которой у РФ серьезное артиллерийское преимущество на Донбассе. Без новых поставок ВСУ будет сложно сдерживать давление России, не говоря уже о переходе к наступательной операции.

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ВСУ войска России война России и Украины
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