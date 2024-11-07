"Застанет врасплох": Туск спрогнозировал действия Трампа относительно войны в Украине

По словам Туска, Трамп исповедует один принцип в политике, который не скрывает, - "определенного рода непредсказуемость".

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Туск спрогнозировал действия Трампа по войне в Украине/ коллаж: Главред, фото: Facebook Дональд Трамп, Офис президента Украины

Коротко:

Трамп исповедует "определенного рода непредсказуемость" в своей политике

Именно поэтому трудно спрогнозировать действия Трампа относительно войны в Украине

На сегодня никто в мире не может точно сказать, как избранный президентом США Дональд Трамп будет действовать относительно войны в Украине.

Трамп исповедует в политике один принцип, который не скрывает - "определенного рода непредсказуемость". Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции в Варшаве 7 ноября, сообщает "Укринформ".

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По словам Туска, стоит ожидать "динамичного президентства" Трампа, и надо быть готовыми к изменениям по сравнению с президентом Джо Байденом.

"Что это означает также для нас в ключевом деле безопасности, то есть в вопросе: Украина, Россия, война? Означает ли это изменение фронта в Вашингтоне? Я не знаю сегодня в мире никого, кто бы точно ответил на этот вопрос. В последние месяцы мы слышали меняющиеся мнения, меняющиеся предложения по разным вопросам", - отметил Туск.

Польский премьер назвал Трампа "требовательным партнером". В то же время он отметил, что у него самого во время председательства в Совете ЕС при первой каденции Трампа сложились с ним "хорошие отношения".

По словам Туска, непредсказуемость, которую избранный президент США использует в политике, позволяет ему заставать врасплох как союзников, так и врагов.

"Я часто слышал, также и в разговорах с глазу на глаз от Дональда Трампа, что это хороший способ застать кого-то врасплох. Иногда он таким образом застает врасплох союзников, иногда - врагов", - отметил премьер-министр Польши.

Кто такой Дональд Туск? Дональд Францишек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) — польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

Дональд Трамп стал президентом США - последние новости

Как сообщалось, Трамп лично объявил о своей победе на выборах президента США. Республиканец пообещал "вылечить" Соединенные Штаты после его победы.

Также ранее Главред сообщал, что сразу после выборов Трамп намекнул, что собирается делать с войной в Украине. Республиканец напомнил, что за четыре года его прошлой каденции на посту президента войны не было.

В CNN предупредили о последствиях победы Трампа. США могут сократить помощь Украине после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента. Как говорится в материале CNN, резкое сокращение поддержки может иметь решающее негативное влияние на войну с РФ.

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