Затянуло ногу под лезвие в мотоблоке: на Кировоградщине сотрудник СБУ спас жизнь подростку

Пострадавшего уже выписали из больницы, а сотрудника СБУ обещают представить к государственной награде / Скриншот ТСН

Сотрудник Службы безопасности Украины в Кировоградской области спас жизнь 15-летнего подростка. Ногу парня затянуло под лезвие в мотоблоке, когда он помогал соседу на огороде. Подросток мог истечь кровью, но мимо проходивший спецназовец сумел оказать ему первую помощь, после чего отвез в больницу.

В сюжете ТСН.19:30 4 декабря рассказали о том, что школьник Константин Грищенко в этот день помогал соседу на огороде. В один момент его нога попала под диск культиватора. Парень не понял, как такое могло произойти.Читайте такжеВисела и болтала ногами: в Житомире коп спас женщину, которая чуть не прыгнула с балкона на 12 этаже

"Все, что я помню – это сильная боль. Это словами вообще не объяснить", - сказал подросток.

По улице в это время шел сотрудник спецслужбы, который приехал в отпуск к своим родителям. Он услышал крики подростка и отправился на помощь. Он быстро затянул жгутом ногу, из которой фонтанировала кровь, и наложил самодельную шину. Далее спецназовец разобрал мотоблок и освободил ногу парня, которая была сломана в четырех местах. Работник СБУ поехал с подростком в больнице, а по дороге не давал ему отключиться.

В Новоукраинской районной больнице спасли ногу Константина. Парню провели две операции и перелили более литра крови.

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Медики говорят, что если бы не оказанная сотрудником СБУ профессиональная помощь, ребенка могли бы не довезти живым. Отец спасенного подростка назвал настоящим чудом, что работник спецслужбы именно в этот момент проходил по их улице.

Пострадавшего уже выписали из больницы. Потихоньку он учится передвигаться на костылях. Подростку должны сделать еще одну операцию – по удалению металлической конструкции, которая фиксирует кости. Далее парня ожидает длительный процесс реабилитации. Лечение обещает оплатить управление Службы безопасности Украины в Кировоградской области. Сотрудника, который спас парню жизнь, обещают представить к награде от государства.

Напомним, в Черкасской области патрульные полицейские спасли жизнь ребенка, на котором уснула пьяная мать. Новорожденный мальчик на тот момент находился в беспомощном состоянии с бурым цветом лица. Ребенку, скорее всего, не хватало воздуха. Старший лейтенант Юлия Шагиева отреагировала оперативно и спасла ребенка.

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