В Черкассах правоохранители спасли младенца, который едва не погиб от рук горе-матери

Ребенка от матери забрали в больницу.
В Черкассах патрульные вовремя прибыли на вызов обеспокоенной местной жительницы и спасли малыша, на котором уснула пьяная мама. К тому времени лицо ребенка окрасилось в бурый: ребенку не хватало кислорода.
К черкасским правоохранителям обратилась мать женщины, которая рассказала, что ее дочь постоянно злоупотребляет алкоголем, а также пренебрегает уходом за новорожденным ребенком. Кроме того, горе-мать неоднократно угрожала насилием ребенку, которому еще не исполнилось ни месяца.
Патрульные прибыли на вызов. В квартире они обнаружили нетрезвую женщину, которая спала на ребенке. "Новорожденный мальчик находился в беспомощном состоянии с бурым цветом лица, скорее всего ему не хватало кислорода", – говорится в сообщении.
В команде правоохранителей была старшая лейтенант полиции Юлия Шагиева, которая тоже воспитывает ребенка. Она оперативно среагировала и спасла мальчика. Кроме того, полицейская накормила ребенка, искупала и переодела в чистое.
На место происшествия вызвали службу по делам детей, ювенальную превенцию и медиков. Ребенка от матери забрали в больницу.
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