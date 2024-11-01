Здание полностью разрушено, есть погибшие: РФ попала двумя ракетами по полицейским

Российские оккупанты ударили двумя ракетами по Харькову. Под удар попало место дислокации полицейских. В результате этого погиб правоохранитель, многие полицейские и гражданские ранены. Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский.
Погибшим оказался полковник полиции Андрей Матвиенко. Еще 26 полицейских и 4 гражданских ранены.
"Выражаю искренние соболезнования семье и близким нашего коллеги, чья жизнь оборвалась во время несения службы. Той самой полицейской службы в прифронтовом Харькове, ежедневно связанной с риском для жизни. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым.
Полицейские работают на месте происшествия, оказывают помощь на месте попадания и документируют очередное военное преступление россиян. Враг ответит за каждую потерю, за каждое преступление. Вся полицейская семья делает для этого все необходимое", - написал Выговский.
Глава МВД Украины Игорь Клименко отметил, что среди раненых полицейских есть те, кто находится в тяжелом состоянии.
"Ежедневно полицейские несут службу, рискуя жизнью и здоровьем. Участие в боевых действиях, безопасность людей в прифронтовых населенных пунктах - вызовы, которые незнакомы абсолютному большинству полицейских ведомств в мире. Враг почувствует ответ на поле боя от всех сил МВД. В том числе и подразделений полиции, которые в составе Сил обороны именно сейчас держат фронт", - написал он.
По данным Нацполиции Украины, РФ ударила по Харькову ракетами С-300.
Удары по Харькову - главные новости
Ранее Главред сообщал, что КАБ РФ в Харькове уничтожил подъезд жилого дома. По предварительной информации, удар мог быть нанесен управляемой авиационной бомбой. В результате этого погиб ребенок - 11-летний мальчик, известно о нескольких десятках пострадавших.
Позже стало известно, что количество раненых резко возросло - до 34. Также стало известно, что сейчас под завалами находится 15-летний парень.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове нашли тело 15-летнего мальчика. Подросток в момент удара был в квартире с бабушкой и дедушкой. Но они были в дальней комнате, поэтому их удалось спасти сразу. Поиски мальчика продолжаются.
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