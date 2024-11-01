Здание полностью разрушено, есть погибшие: РФ попала двумя ракетами по полицейским

В результате ракетной атаки погиб полковник, многие полицейские ранены.

https://glavred.info/ukraine/zdanie-polnostyu-razrusheno-est-pogibshie-rf-popala-dvumya-raketami-po-policeyskim-10610555.html Ссылка скопирована

Россияне ударили ракетами по месту дислокации полицейских / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

Российские оккупанты ударили двумя ракетами по Харькову. Под удар попало место дислокации полицейских. В результате этого погиб правоохранитель, многие полицейские и гражданские ранены. Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский.

Погибшим оказался полковник полиции Андрей Матвиенко. Еще 26 полицейских и 4 гражданских ранены.

"Выражаю искренние соболезнования семье и близким нашего коллеги, чья жизнь оборвалась во время несения службы. Той самой полицейской службы в прифронтовом Харькове, ежедневно связанной с риском для жизни. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым.

видео дня

Полицейские работают на месте происшествия, оказывают помощь на месте попадания и документируют очередное военное преступление россиян. Враг ответит за каждую потерю, за каждое преступление. Вся полицейская семья делает для этого все необходимое", - написал Выговский.

Глава МВД Украины Игорь Клименко отметил, что среди раненых полицейских есть те, кто находится в тяжелом состоянии.

"Ежедневно полицейские несут службу, рискуя жизнью и здоровьем. Участие в боевых действиях, безопасность людей в прифронтовых населенных пунктах - вызовы, которые незнакомы абсолютному большинству полицейских ведомств в мире. Враг почувствует ответ на поле боя от всех сил МВД. В том числе и подразделений полиции, которые в составе Сил обороны именно сейчас держат фронт", - написал он.

По данным Нацполиции Украины, РФ ударила по Харькову ракетами С-300.

Удары по Харькову - главные новости

Ранее Главред сообщал, что КАБ РФ в Харькове уничтожил подъезд жилого дома. По предварительной информации, удар мог быть нанесен управляемой авиационной бомбой. В результате этого погиб ребенок - 11-летний мальчик, известно о нескольких десятках пострадавших.

Позже стало известно, что количество раненых резко возросло - до 34. Также стало известно, что сейчас под завалами находится 15-летний парень.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове нашли тело 15-летнего мальчика. Подросток в момент удара был в квартире с бабушкой и дедушкой. Но они были в дальней комнате, поэтому их удалось спасти сразу. Поиски мальчика продолжаются.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред