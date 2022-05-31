Зеленский анонсировал деоккупацию всей "исторической территории" Украины

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина намерена деоккупировать всю свою территорию, которая исторически ей принадлежит.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, на сегодня наиболее сложная ситуация на востоке Украины, где сосредоточено наибольшее количество техники, воинских формирований, батальонов Российской Федерации, а также коллаборантов.

Глава государства напомнил, что раштистам удалось оккупировать некоторые украинские города.

"Мы считаем - временно оккупированы. Не просто так считаем "временно оккупированные", потому что в этом не только вера, а здесь вы слышите наши цели и наши конкретные планы. Именно поэтому они - временно оккупированные города Украинского государства", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет деоккупировать всю свою территорию.

"Наши планы понятны - мы будем деоккупировать всю нашу территорию, которая принадлежит исторически нам, и согласно всем международным законам. Это наш план. Относительно планов: 1 июня, 1 июля или 1 августа, хоть не 1 сентября пока... Нам все равно, какие планы у Российской Федерации. На Востоке нам сложно из-за того, что не хватает количества соответствующего оружия", - констатировал он.

Президент добавил, что Украина не привязывается к датам деоккупации, а привязывается "к людям по деоккупации".

"Если те или иные наши шаги, наши операции, связанные с деоккупацией того или иного региона будут связаны с десятками тысяч погибших наших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить по максимуму наших людей. Именно они деоккупируют территорию. Потому что эти территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете", - подчеркнул глава государства.

Так, подчеркнул он, в первую очередь, необходимо думать об украинцах, которые способны дать отпор всем планам России.

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Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.

Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.

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