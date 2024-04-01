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Зеленский назвал очень эффективное и решающее "слово" для победы

Ангелина Подвысоцкая
1 апреля 2024, 23:14
Президент акцентировал внимание на том, что украинские дроны наносят эффективные удары по РФ.
Зеленский, дрон
Зеленский назвал оружие, которое скажет последнее слово в войне / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Офис президента

Украинские дроны помогут победить в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Они скажут одно из решающих слов для победы. Об этом во время вечернего видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"И это должно быть украинское слово, украинские дроны, украинская победа, а значит нужно больше и более эффективных украинских беспилотников. Можем это обеспечить", — сказал он.

Он отметил, что провел совещание с военными и чиновниками по всем необходимым видам беспилотников - от FPV до ударных дронов, которые показывают отличный результат в глубоких ударах по военному потенциалу РФ.

видео дня

"Говорили сегодня и о нюансах производства, и о поддержке и финансировании, о контрактах, о необходимой гибкости в определении приоритетов. Именно то, чего требует война, должно производиться нашим оборонно-промышленным комплексом – столько, сколько нужно, так вовремя, как нужно", – подчеркнул Зеленский.

Атаки на НПЗ России

Силы обороны Украины поразили уже треть крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Дальнобойные средства действуют по вражеским стратегическим объектам на все большем расстоянии.

На днях, 15 марта, под Калугой четыре дрона ГУР атаковали НПЗ – произошел мощный пожар. Был нанесен удар по нефтехимическому предприятию Первый завод в Калужской области. Повреждено оборудование.

Славянский НПЗ в России мощно атаковали спецслужбы Украины, сообщила Украинская правда 17 марта. В частности, это уже 12 российский НПЗ, который подвергся ударам.

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