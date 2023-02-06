Зеленский нежно поздравил супругу с днем рождения

Елена Зеленская 6 февраля отмечает свой день рождения. Первой леди Украины исполнилось 45 лет.

Елена Зеленская 6 февраля отмечает свой день рождения / Фото instagram.com/zelenskiy_official ​

Сегодня первая леди Украины Елена Зеленская отмечает свой 45-й день рождения. Президент Владимир Зеленский опубликовал трогательный пост с поздравлениями.

"Дорогая моя ЕВ, я хочу поблагодарить тебя. За то, что ты есть. В моей жизни. За то, что ты сейчас здесь. За веру твою в Украину и Победу. За то, что укрепляешь меня. За все годы, часы, минуты… и еще раз за этот год. Как ты представляла Украину. За наших замечательных детей, АВ и КВ. Поздравляю тебя с твоим ДН. Желаю одного тебе. Чтобы день победы людей скорее наступил в твоей жизни. В нашей жизни… В жизни всего народа! Желаю, люблю, поздравляю! Любимая ЕВ, твой ВА", — написал Зеленский на официальной странице в Instagram.

Как сообщал Главред, первая леди Елена Зеленская также публично поздравила супруга с днем рождения. 25 января президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 45 лет. Зеленская рассказала, как последний год повлиял на главу Украины.

Ранее об отношениях с женой Еленой во время войны рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия", — подчеркнул он в совместном с женой интервью CNN.

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