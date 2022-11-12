"Моя любовь и энергия": Зеленский рассказал об отношениях с женой Еленой во время войны

Владимир и Елена Зеленские / Скриншот

Об отношениях с женой Еленой во время войны рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия", — подчеркнул он в совместном с женой интервью CNN.

Глава государства подчеркнул, что во время войны вынужден жить отдельно от жены и детей.

"Я хотел ответить на ваш вопрос с самого начала, когда Елена рассказывала, как готовит завтрак для детей утром, как готовит одежду для них. И я хотел сказать, что у меня нет такой возможности – никто не готовит мне завтраки. Я имею в виду, что у нас сложный период", – отметил он.

Президент напомнил, что Украина не начинала эту войну, но украинское общество, объединившись, показало пример сплоченности и сопротивления.

"В интервью CNN мы откровенно рассказали о том, что дает силы просыпаться утром и вдохновляет двигаться дальше. Останавливаться нельзя. Должны продолжать борьбу", – добавил Зеленский.

Ранее Елена Зеленская прокомментировала скандальное открытое письмо основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса с кремлевскими нарративами и призывом к украинцам перестать защищать свою страну от российских оккупантов.

В своем Twitter супруга президента напомнила 78-летнему музыканту, что РФ ведет жестокую войну и уничтожает граждан Украины.

Как подчеркивает Зеленская, если украинцы прекратят обороняться от захватчиков с их атаками, массивными обстрелами и ракетными ударами - жителям нашей страны напрямую грозит уничтожение.

Напомним, Елена Зеленская рассказала, что в войне самое тяжелое чувство, что детям угрожает опасность.

Как сказала первая леди, у нее всегда есть ощущение, что детям угрожает опасность. Она постоянно думает о своих детях, но понимает, что сейчас в опасности все украинцы.

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