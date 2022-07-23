Елена Зеленская очаровала стильным образом на саммите в Киеве: как выглядит первая леди Украины

Елена Зеленская выступила на саммите с речью.
В Киеве 23 июля открылся Второй международный саммит первых леди и джентльменов, который проходит по инициативе Елены Зеленской.
Мероприятие называется "Украина и мир: будущее, которое мы (от)строим вместе". Участники обсудят послевоенное будущее Украины и мира.
Елена Зеленская выступила на саммите с речью. Она поблагодарила первых леди и джентльменов разных стран за помощь, которую они оказывают Украине.
На саммит первая леди прибыла в деловом светлом костюме, состоящем из жакета с воротником-стойкой и широкими брюками со стрелками.
Образ она дополнила элегантной прической, макияжем с акцентом на глазах и лаконичными серьгами.
На саммите выступил также президент Украины Владимир Зеленский, который появился в рубашке и брюках цвета хаки в стиле милитари.
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