Елена Зеленская очаровала стильным образом на саммите в Киеве: как выглядит первая леди Украины

Елена Зеленская / t.me/FirstLadyOfUkraine

В Киеве 23 июля открылся Второй международный саммит первых леди и джентльменов, который проходит по инициативе Елены Зеленской.

Мероприятие называется "Украина и мир: будущее, которое мы (от)строим вместе". Участники обсудят послевоенное будущее Украины и мира.

Елена Зеленская выступила на саммите с речью. Она поблагодарила первых леди и джентльменов разных стран за помощь, которую они оказывают Украине.

На саммит первая леди прибыла в деловом светлом костюме, состоящем из жакета с воротником-стойкой и широкими брюками со стрелками.

Образ она дополнила элегантной прической, макияжем с акцентом на глазах и лаконичными серьгами.

На саммите выступил также президент Украины Владимир Зеленский, который появился в рубашке и брюках цвета хаки в стиле милитари.

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