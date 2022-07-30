Первая леди призналась, где будет учиться ее дочь Александра Зеленская

Зеленская призналась, где будет учиться их дочь / фото ОПУ

18-летняя дочь президента Владимира Зеленского Александра уже сдала мультипредметный тест и готовится к поступлению в украинский вуз, рассказала первая леди страны в интервью Соломие Витвицкой.

Елена Зеленская поделилась, что уверена, что у дочери будут хорошие результаты, ведь девочка к ним очень старательно готовилась.

На уточнение телеведущей, будет ли учиться президентская дочь в Украине, Зеленская ответила утвердительно: "Да, остаемся".

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Однако, в семье по специальности будущей студентки еще не определились.

"Надо будет выбрать несколько вузов, чтобы подать документы. Она там себе ряд уже выбрала - сейчас нужно будет написать эссе, мотивационное письмо", - рассказала жена Зеленского.

При этом Александра все делает сама и помощи у старших не просит, уверяет первая леди.

Напомним, недавно первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке цифровой версии легендарного зарубежного издания о моде Vogue.

Снимки делала лично всемирно знаменитая фотограф Энни Лейбовиц. Она для съемок специально прилетала в Киев.

Но поза на снимке, в которой сидела первая леди на ступеньках Офиса президента, у многих пользователей Сети вызвала гневную реакцию. Дескать, на фото Зеленская выглядит отнюдь не женственно.

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