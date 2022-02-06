Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рождения

Президент публично поздравил свою жену - при этом сделал он это очень трогательно.
В воскресенье, 6 февраля, у супруги президента Украины Елены Зеленской день рождения - ей исполнилось 44 года. Президент публично поздравил свою жену - при этом сделал он это очень трогательно.
Глава государства опубликовал на своей странице в Telegram фотографию своей жены, а в подписи к ней он рассказал их совместную историю.
"Моя любовь. У тебя сегодня день рожденья. Сколько хочется сказать… но мы здесь не одни. Как обычно в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня поймешь:
Я тебя…
Ну очень…
Я без тебя…
Ну никак…
У нас такие замечательные…
Ну двое…
Похожие, конечно же, на…
Ну как две капли…
Помню, впервые я тебя увидел еще...
Ну давненько
Ну и сразу в тебя…
Ну по уши
А потом вместе играли в...
Ну командой
И, конечно, мы всех…
Ну а зачем скрывать?
А потом создали…
Ну 95-й…
И снова всех…
Видишь, я уже не скрываю
А потом я стал...
Ну вроде как главным
А ты…
Ну вроде как первой
И все эти годы мы с тобой...
Ну ты поняла…
Так что мне без тебя…
Ну, я это понимаю…
С днем рождения, моя любовь! Я тебя очень…
Не знаю, как кто там.
Но мы друг друга поняли!"
Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп жены президента. По словам астролога, главные переживания Елены Зеленской в ближайший год будут связаны с проблемами в семье.
"Не секрет, что Елена Зеленская очень не хотела, чтобы ее муж шел в президенты, и ей действительно нужно было настаивать на этом. Прежде всего, потому что президентство Владимира Зеленского может надломить их супружескую жизнь. Кризис в отношениях может случиться как раз в 2022 году, и он будет настолько серьезным, что они даже могут расстаться", – отметил Влад Росс.
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