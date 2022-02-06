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Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рождения

6 февраля 2022, 09:15

Президент публично поздравил свою жену - при этом сделал он это очень трогательно.

Елена Зеленская
Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рождения / Фото: Инстграм

В воскресенье, 6 февраля, у супруги президента Украины Елены Зеленской день рождения - ей исполнилось 44 года. Президент публично поздравил свою жену - при этом сделал он это очень трогательно.

Глава государства опубликовал на своей странице в Telegram фотографию своей жены, а в подписи к ней он рассказал их совместную историю.

"Моя любовь. У тебя сегодня день рожденья. Сколько хочется сказать… но мы здесь не одни. Как обычно в последнее время. Поэтому я попробую очень аккуратно, но ты меня поймешь:

Я тебя…

Ну очень…

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Я без тебя…

Ну никак…

У нас такие замечательные…

Ну двое…

Похожие, конечно же, на…

Ну как две капли…

Помню, впервые я тебя увидел еще...

Ну давненько

Ну и сразу в тебя…

Ну по уши

А потом вместе играли в...

Ну командой

И, конечно, мы всех…

Ну а зачем скрывать?

А потом создали…

Ну 95-й…

И снова всех…

Видишь, я уже не скрываю

А потом я стал...

Ну вроде как главным

А ты…

Ну вроде как первой

И все эти годы мы с тобой...

Ну ты поняла…

Так что мне без тебя…

Ну, я это понимаю…

С днем ​​рождения, моя любовь! Я тебя очень…

Не знаю, как кто там.

Но мы друг друга поняли!"

Елена Зеленская /t.me/V_Zelenskiy_official/657

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп жены президента. По словам астролога, главные переживания Елены Зеленской в ближайший год будут связаны с проблемами в семье.

"Не секрет, что Елена Зеленская очень не хотела, чтобы ее муж шел в президенты, и ей действительно нужно было настаивать на этом. Прежде всего, потому что президентство Владимира Зеленского может надломить их супружескую жизнь. Кризис в отношениях может случиться как раз в 2022 году, и он будет настолько серьезным, что они даже могут расстаться", – отметил Влад Росс.

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