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Учел нарушение карантина: Зеленский снова посетил кафе под Хмельницким

4 июня 2020, 19:15

Глава государства обедал не в помещении, а на террасе.

Зеленский
Зеленский после порции критики обедает на террасе / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июня посетил город Каменец-Подольский Хмельницкой области в рамках двухдневного визита в регион.

Глава государства попробовал в местном ресторане традиционное украинское блюдо – грибную уху. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Традиционная украинская грибная уха в Каменце-Подольском — это высший пилотаж. Такой вкусной еще нигде не пробовал. Советую всем!", — написал президент.

На фото можно рассмотреть деревья за спиной у главы государства. Это свидетельствует о том, что Зеленский обедал на террасе и не нарушил правила карантина. В комментариях пользователи отметили, что президент учел замечания предыдущего дня, когда пил кофе в кофейне, а не на летней площадке, хотя пока всем гражданам страны это делать запрещено.

Напомним, в Хмельницком Зеленский заказал кофе за столиком внутри одной из кофеен.

Позже президент заявил о том, что готов заплатить штраф за посещение кафе во время карантина.

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