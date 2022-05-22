Зеленский отреагировал на скандал с баллами на Евровидении и поставил жирную точку

Зеленский и Дуда / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поставил точку в скандале с баллами для Польши на Евровидении.

Во время выступления в Верховной Раде 22 мая, сразу после речи польского лидера Анджея Дуды президент сказал, что никто не сможет нарушить единство между народами, которое только укрепилось с начала войны.

Украинский президент подчеркнул, что все противоречия между двумя странами по поводу общего прошлого исчерпаны. Теперь государства будут только усиливать сотрудничество.

"Никто не имеет права нарушить это единство. Ни наши политики, ни вражеские агенты, ни даже члены жюри на Евровидении. Украинский и польский народы поставили друг другу 12 баллов. Сегодня и навсегда", – отметил Зеленский.

Скандал на Евровидении-2022

В Сети развернулся настоящий скандал после финала "Евровидения-2022", во время которого профессиональное жюри от Украины не поставило ни одного балла Польше.

Глава национального жюри на "Евровидении-2022" Вадим Лисица прокомментировал отсутствие баллов от украинских судей для представителя Польши.

Во время пресс-конференции для журналистов он отметил, что члены жюри подписали соглашение, в котором прописано то, что они не могут учитывать в своем голосовании политический фактор.

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