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Зеленский назвал ежедневные потери военных на востоке Украины

22 мая 2022, 18:52

Сегодня от 50 до 100 людей могут гибнуть у нас на самом сложном направлении, сказал президент.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Ежедневно в войне против России на востоке Украины могут гибнуть от 50 до 100 наших воинов. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, данное направление является самым сложным.

В частности, президент назвал потери в контексте реакции на петицию об отмене запрете мужчинам призывного возраста выезжать из Украины.

"Сегодня от 50 до 100 людей могут гибнуть у нас на самом сложном направлении, на направлении востока нашей страны. Они защищают нашу свободу и нашу независимость, о которых так все говорят в мире, все говорят, но мы лично очень сильно чувствуем", - отметил Зеленский.

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Петицию об отмене запрета мужчинам выезжать из Украины

Отметим, на днях соответствующая петиция набрала 25 000 подписей, что обязывает президента ее рассмотреть.

Авторы предлагают отменить запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, поскольку он породил коррупционные схемы на границе.

В то же время предлагается сосредоточиться на мобилизации тысяч добровольцев, которых военкоматы отправляют ждать своей очереди.

Зеленский ответил, что петиция о выезде мужчин за границу во время военного положения не совсем к нему.

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