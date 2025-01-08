Зеленский ответил Трампу и трагедия в Запорожье: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 8 января по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-otvetil-trampu-i-tragediya-v-zaporozhe-glavnye-novosti-ukrainy-daydzhest-10628843.html Ссылка скопирована

Главные новости Украины по состоянию на 22:00 8 января / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Запорожская ОГА, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

В Энгельсе прогремели взрывы из-за атаки дронов: вспыхнул сильный пожар

В ночь на 8 января серия взрывов прогремела над Энгельсом Саратовской области РФ. В районе нефтебазы возник пожар. Местные власти заявили о массированной атаке дронов.

Как пишут российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей, над несколькими районами города было слышно около 25 сильных взрывов.

видео дня

Трамп не обещал остановить войну за 6 месяцев: что на самом деле сказал политик

7 января новоизбранный президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами якобы заявил об окончании войны в Украине в течение полугода. Однако на самом деле слова политика неправильно трактовали.

Республиканец очертил сроком в 6 месяцев не процесс окончания войны, а возможную встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Украине.

США готовят план обороноспособности Украины: в Пентагоне раскрыли детали

Глава Пентагона Ллойд Остин 9 января планирует провести заседание в формате "Рамштайн", которое будет сосредоточено на вопросах, касающихся продолжения предоставления Украине необходимой помощи для обороны в войне против страны-агрессора России.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны США. В Германии будет составлен план обороноспособности Украины для поддержки создания надежных сил сдерживания до 2027 года.

"Некоторые наши позиции разрушены": тревожное заявление ВСУ о продвижении РФ

За прошедшие сутки, 7 января 2025 года, наибольшее количество боевых столкновений произошло на Покровском направлении, армия страны-оккупанта РФ проводила наступательные действия в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Сухой Яр, Зеленое, Новый Труд.

Также враг штурмовал позиции украинских защитников в Лисовке, Даченском, Шевченко, Нововасильевке и Петропавловском. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление, говорится в сообщении пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Удары ракетами и дронами: ВСУ взрывают штабы РФ на Курщине - Forbes

Украинские защитники нанесли по меньшей мере два результативных удара по штабам российской 810-й морской пехотной бригады в Курской области.

Во вторник в результате высокоточного налета пострадал штаб 810-й морской пехотной бригады в Белой, говорится в материале издания Forbes.

Будут ли банки блокировать карты за частое снятие наличных: ответ НБУ

Национальный банк Украины отрицает требование к банкам о блокировании карт или счетов за частое снятие наличных. Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Отдельные медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную и манипулятивную информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета из-за частого снятия наличных - более чем трижды в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов. Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности!", - говорится в сообщении.

ВСУ взорвали нефтебазу стратегической авиации РФ: Ермак раскрыл детали удара

Силы обороны Украины ночью в среду, 8 января, атаковали базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области РФ.

"В районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар. Местные власти подтверждают попадание в "промышленный объект", - сообщает в Telegram Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Венгрия может освободить место Украине в ЕС, вступив в СНГ или ОДКБ - МИД

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в том, что она якобы поставила Европейский Союз в затруднительное экономическое положение, прекратив транзит российского газа.

В МИД Украины отреагировали на это заявление, назвав его манипулятивным. В ведомстве отметили, что Европейская Комиссия четко заявила, что никакого негативного влияния на энергетическую безопасность стран ЕС заблаговременно анонсированное решение Украины не имело.

Громкий скандал в "проблемной" бригаде ВСУ: генерал сделал важное заявление

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий заявил о том, что держит на контроле дело 155 бригады имени Анны Киевской, проблемы в которой были освещены в журналистском расследовании.

Для проверки эффективности действий, предпринимаемых для улучшения ситуации, будет действовать специальная горячая линия, написал он в Facebook.

История одного штурма: двое бойцов ВСУ захватили в плен сразу 14 россиян

Украинские военные захватили в плен сразу 14 оккупантов. Успешную операцию провели только двое десантников. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что двое украинских десантников под огневым прикрытием собратьев выдвинулись на штурм после длительной дроновой атаки на одну из передовых российских позиций.

В результате дронового удара по нефтебазе в Саратовской области украинским силам удалось поразить военный объект стратегического значения.

Это может привести к заметному снижению активности стратегических бомбардировщиков Ту-160, с помощью которых страна-агрессор РФ наносит удары по мирным городам Украины, пишет издание Defense Express.

Выбор за Трампом: поражение Украины в войне создаст угрозу для США - аналитик

Третий год полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины дает о себе знать и обе стороны заметно истощены, в первую очередь в ресурсах и живой силе.

Важной для украинской стороны является поддержка со стороны США, которая должна продолжиться и после официального вступления в должность президента Штатов Дональда Трампа, рассказал The Atlantic Counsil аналитик Роберт Каган.

"Сюрприз для РФ": для чего Трампу Гренландия и будут ли США воевать за остров

Новый президент США Дональд Трамп снова привлек внимание мирового сообщества, заявив о территориальных претензиях к Гренландии. Этот крупнейший в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, является автономной территорией в составе Королевства Дания. Хотя Гренландия имеет собственное правительство и значительную политическую автономию, вопросы ее стратегического значения, природных ресурсов и влияния на арктический регион давно интересуют глобальных игроков. Заявления Трампа могут стать началом новой геополитической дискуссии относительно будущего этой арктической территории.

Главред собрал главное, что стоит знать о территориальных претензиях Трампа относительно статуса Гренландии.

ВСУ "разнесли" командный пункт РФ в Харцызске: Генштаб раскрыл детали удара

В среду, 8 января, ВСУ прицельно ударили по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Объект располагался в городе Харцызск Донецкой области, который сейчас находится под оккупацией. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне ударили КАБом по Запорожью: есть погибшая и раненые

В среду, 8 января, в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Российский удар по городу подтвердил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

По его словам, российские захватчики атаковали промышленную инфраструктуру.

Ближайший "Рамштайн" может стать последним: заявление министра обороны Польши

В четверг, 9 января, на авиабазе "Рамштайн" состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Эта встреча может стать последней в таком формате. Об этом заявил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет 300 Polityka.

Трамп и Шольц планируют встретиться с Путиным: стала известна тема переговоров

По словам депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, Шольц и Трамп планируют встретиться с Путиным, но эти встречи не следует рассматривать как подготовку к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как пояснил политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии для издания "Главред", статусы Шольца и Трампа существенно отличаются. Шольц, по его словам, находится в статусе "хромой утки" без шансов на переизбрание канцлером, тогда как Трамп 20 января официально вступит в полномочия президента.

Удар РФ по Запорожью: количество погибших возросло до 13 человек - Зеленский

В среду, 8 января, Россия атаковала Запорожье двумя управляемыми авиационными бомбами. В результате удара погибли 13 человек, еще 18 получили ранения. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в комментарии для "Мы-Украина".

В России ввели режим чрезвычайной ситуации из-за удара Украины: что известно

В ночь на среду, 8 января, Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области России. После удара на объекте началась "повторная детонация", сообщает издание "Astra" со ссылкой на местных жителей.

По информации одного из очевидцев, пожар на нефтебазе, которая поставляла топливо для военного аэродрома "Энгельс-2", усилился - загорелся еще один резервуар. В социальных сетях появились жалобы на сильный запах гари.

"Нас там не видели": Зеленский ответил Трампу на заявление о вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на заявление избранного президента США Дональда Трампа об обеспокоенности России из-за возможного членства Украины в НАТО, призвал воздержаться от поспешных выводов относительно политики Соединенных Штатов. Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, сообщает Укринформ.

Учения армии Лукашенко возле границ: в Украине сделали заявление

Беларусь постоянно объявляет учения и видит в Украине якобы угрозу. Ситуация систематически отслеживается, и сейчас на территории РБ ударных группировок не фиксируется. Однако украинское государство в рамках проекта Безопасная граница усиливает фортификации на украинско-белорусской границе и размещает там системы видеонаблюдения. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Влупит +14 градусов: в каких областях ожидаются осадки

Погода в Украине 9 января будет очень теплой, но местами снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Из-за оттепели, дождей и мокрого снега там могут сойти снежные лавины.

Учитывая текущую ситуацию, демобилизация в Украине маловероятна. Об этом во время брифинга заявил Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, передает корреспондент "Эспрессо".

На вопрос журналистов относительно законопроекта о демобилизации, который якобы должен был быть разработан до декабря, парламентарий отметил: "Разрабатываются ли какие-то нормы относительно того, что было поставлено задание правительству Верховной Радой, - да".

Как добиться перелома в войне: у Зеленского назвали сценарий

Чтобы переломить ход войны против агрессора России, Украина должна быть обеспечена достаточным количеством дронов, ракет, бронетехники и систем противовоздушной обороны. Десятки ударов в день в глубину российской территории дальностью 500-700 километров способны привести к серьезным внутриполитическим последствиям. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Всю Россию и не надо разбивать. Надо разбивать отдельные узлы, отдельные элементы инфраструктуры военной. Если вы говорите о переломе в военной ситуации, то безусловно он есть, и он может быть математически обоснован", - цитирует его РБК-Украина.

Заявление Трампа об Украине и НАТО: в МИД выступили с важной инициативой

Запад заинтересован в справедливом и устойчивом мире в Украине, тогда как Россия не меняет риторики и продолжает "настаивать" на своих ультиматумах и капитуляции Киева. Необходим прямой диалог между президентами Украины и США, в рамках которого они могли бы обмениваться мнениями. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Как сообщает УНИАН, во время совместной пресс-конференции с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, он прокомментировал слова Трампа о том, что тот, мол, понимает нежелание РФ интеграции Украины в НАТО.

Энергетический кризис в Молдове: Зеленский заявил о готовности Украины помочь

Украина готова поддержать Молдову в решении энергетического кризиса в Приднестровье, в частности, путем поставок угля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Он сообщил, что провел переговоры с президентом Молдовы Майей Санду и подтвердил готовность оказать необходимую помощь.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред