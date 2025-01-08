Громкий скандал в "проблемной" бригаде ВСУ: генерал сделал важное заявление

По большинству системных недостатков, допущенных командованием, реализуются решения, сообщил Михаил Драпатый.

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Михаил Драпатый прокомментировал ситуацию в 155-й бригаде / Коллаж: Главред, фото: CinCAFofUkraine, Facebook.com/155ombr

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Михаил Драпатый держит на контроле дело 155 бригады

О ситуации в бригаде доложено верховному главнокомандующему

Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый заявил о том, что держит на контроле дело 155 бригады имени Анны Киевской, проблемы в которой были освещены в журналистском расследовании.

Для проверки эффективности действий, предпринимаемых для улучшения ситуации, будет действовать специальная горячая линия, написал он в Facebook.

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"На днях доложил верховному главнокомандующему Вооруженных сил о ситуации в 155 бригаде и решениях, которые принимаются командованием Сухопутных войск для поддержки подразделения и решения проблемных вопросов, озвученных как самими военнослужащими, так и журналистами. Разъяснил ситуацию, назвал причины, ответственных. Также встречался с командованием бригады и французскими журналистами, которые сейчас работают в подразделении, посещают позиции, чтобы собственными глазами увидеть, как воины "Анны Киевской" выполняют боевые задачи и оперируют предоставленным Францией вооружением", - отметил командующий Сухопутных сил.

Он считает, что было рано выходить в публичную плоскость до установления всех обстоятельств, однако на сегодня уже можно проинформировать о мерах, принимаемых для стабилизации ситуации в 155 бригаде.

По его словам, поскольку формирование и вооружение "с нуля" новой бригады совместно с иностранным государством происходило впервые и в довольно сжатые сроки - всего за несколько месяцев, "никто не имел такого опыта раньше, поэтому невозможно было предусмотреть все нюансы и детали этого процесса".

По словам генерал-майора, большинство системных недостатков, допущенных командованием Сухопутных войск, Генеральным штабом ВСУ, Оперативным командованием на всех этапах формирования 155 бригады сейчас проанализированы, им дана оценка, по отдельным вопросам уже реализуются решения, а по все проблемным вопросам он предложил обращаться к нему на электронному адресу: 155bde@mil.ua, а также будет действовать специальная горячая линия командующего Сухопутных войск для военнослужащих 155 бригады.

При этом украинский военачальник уточнил, что Министерство обороны работает над обеспечением бригады "по-максимуму". Для усиления в подразделениях работает специальная группа специалистов-психологов, что уже принесло определенные результаты, например, возвращение военнослужащих, самовольно покинувших часть, утверждает командующий.

"Считаю, что 155 бригада имени Анны Киевской - перспективная и еще проявит себя. Да, нужно время и усилия многих для исправления ошибок, допущенных при формировании. Но украинская новосозданная бригада имени Анны Киевской может и должна стать настоящим "галльским петухом" - символом Франции: гордой, несокрушимой, и готовой к бою за свободу", добавил Драпатый.

Ранее в Раде отреагировали на скандал в 155-й бригаде. Расследование по ситуации в 155 бригаде ВСУ проводят одновременно несколько структур, ситуация находится на контроле.

Напомним, Главред писал, что ранее в Минобороны заговорили о демобилизации. Предполагается, что будут определены условия и порядок освобождения от службы.

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