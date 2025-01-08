Энергетический кризис в Молдове: Зеленский заявил о готовности Украины помочь

Украина намерена помочь Молдове пройти период энергетических вызовов, которые встали перед соседней страной, отметил Зеленский.

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Украина готова помочь Молдове с решением энергокризиса - Зеленский / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

Украина готова помочь Молдове углем

РФ пытается путем манипуляций настроить население против власти в Молдове

Украина готова поддержать Молдову в решении энергетического кризиса в Приднестровье, в частности, путем поставок угля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Он сообщил, что провел переговоры с президентом Молдовы Майей Санду и подтвердил готовность оказать необходимую помощь.

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"Конечно, самое главное - это помочь Молдове пройти сложный период энергетических вызовов, не дать Москве разжечь социальное напряжение. Вся нынешняя энергетическая ситуация в Молдове, и в частности на левом берегу Днестра, - это попытка России сманипулировать энергоресурсами против власти в Молдове", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул важность сохранения стабильности в Молдове, создания условий для спокойной жизни ее граждан, борьбы с бедностью и совместного движения обеих стран в Евросоюз.

Что известно о Приднестровье / Инфографика Главред

Энергокризис в Молдове - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, остановка транзита российского газа через Украину не будет иметь серьезных последствий, поскольку апокалиптические прогнозы на этот счет значительно преувеличены. Такое мнение высказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар.

Между тем в непризнанном Приднестровье с 7 января планируют отключать электроэнергию дважды в день по 4 часа. Как сообщает Telegram-канал фактических властей региона, это решение связано с дисбалансом между потреблением и производством энергоресурсов.

В ночь на 2 января Украина экспортировала электроэнергию в Молдову для покрытия дефицита в ее энергосистеме. Об этом информирует молдавское издание NewsMaker со ссылкой на государственную компанию Energocom.

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Приднестровская Молдавская Республика Приднестровская Молдавская Республика - самопровозглашенное государство в Восточной Европе на территории Приднестровья, которое международное сообщество признает частью Молдовы. Так называемая "независимость" никем не признанной Приднестровской Молдавской Республики была провозглашена 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и российскими военными с одной стороны и молдавскими войсками с другой начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов с участием российской армии.

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